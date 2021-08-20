تعيين سفير طاجيكستان السابق بالقاهرة أمينا عاما للتعاون الاقتصادى ECO

جدة - نرمين السيد - وخسرو ناظرى هو سفير طاجيكستان السابق بمصر، بعد انتهاء مهمته، أصبح النائب الأول لوزير خارجية طاجيكستان. ويتم انتخاب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى وتعيينه من قبل مجلس الوزراء، من بين المرشحين الذين رشحتهم الدول الأعضاء على أساس المؤهلات والخبرة والملاءمة على النحو المنصوص عليه فى لائحة موظفى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادى، بصفته المسؤول الإدارى الأول فى المنظمة، ويتولى الأمين العام مسؤولية جميع أنشطة المنظمة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

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