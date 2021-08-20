جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صلوات نهضة القديسة العذراء مريم والدة الإله، بكنيسة الشهيدين أبى سيفين ودميانة بأرض رائف بشبرا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا أنجيلوس يفتتح ملعب كرة القدم الخماسى فى كنيسة الشهيدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.