جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم إنشاء 20 مُجمعًا صناعيًا بواقع مجمعًا فى كل وحدة محلية، و14 مُجمعًا صناعيًا بمركز أشمون و6 مُجمعات بالشهداء، ويختص كل مُجمع بصناعة مُحددة ويشتمل على كل احتياجات تلك الصناعة. وتستهدف مبادرة حياة كريمة توفير الخدمات المطلوبة لمُجمعات الصناعات المختلفة، إذ توفر المُجمعات الجديدة فرص العمل وتساهم فى إحياء المهن الأصيلة بالقرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. «حياة كريمة» تُغير وجه الحياة فى المنوفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.