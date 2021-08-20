ننشر التحويلات المرورية بمحيط أعمال توسعة طريق النصر فى مصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة مدخل طريق النصر من محور الثورة "الموازى لكوبرى المشير أبو غزالة" اتجاه كوبرى كمال الجنزورى، وكذا توسعة منزل كوبرى المشير أبو غزالة للقادم من محور المليون شجرة (مساكن الشيراتون) اتجاه طريق السويس.





وأوضح بيان صحفى، أنه سوف يتم الغلق الكلى لتلك المواقع اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 20/8/2021 ولمدة أسبوع، مع إجراء أعمال التحويلات المرورية على النحو التالى: "القادم من محور الثورة تجاه طريق النصر- استخدام مطالع ومنازل كوبرى المشير أبوغزالة اتجاه طريق النصر، القادم من المليون شجرة اتجاه طريق السويس: استكمال السير إلى محور النصر فالدوران والعودة من أسفل كوبرى كمال الجنزورى فمسطح كوبرى المشير أبوغزالة اتجاه طريق السويس. ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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