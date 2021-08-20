ثنائي الأهلي مهددين بالغياب عن مباراة الجونة..تفاصيل

/646251/ثنائي-الأهلي-مهددين-بالغياب-عن-مباراة-الجونةتفاصيل

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق المصري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد فى الأهلى قبل المباراة لاعبان فى جعبتهم إنذارين هما ياسر إبراهيم وحمدى فتحى نجما المارد الأحمر بجانب الغائب عن المباراة محمد شريف، وفى حال حصول ياسر إبراهيم أو حمدى فتحى على الإنذار الثالث الليلة سيغيب عن مباراة الجونة المقبلة المقرر لها الثلاثاء المقبل، بينما يتواجد 6 لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم علي معلول وسعد سمير وأليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا.

ويستعيد الأهلى جهود عمرو السولية لاعب خط الوسط في مباراة الليلة بعد إنتهاء الإيقاف بينما يستمر غياب الثنائى محمد شريف ووليد سليمان بسبب الإصابة في العضلة الخلفية فيما يعود المغربى بدر بانون بعد تعافيه من فيروس كورونا.

قائمة الأهلي لمباراة المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي – مصطفى شبير

خط الدفاع: محمود وحيد – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – محممد هاني – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – عمرو السولية – كوكا – محمود كهربا – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: والتر بواليا – صلاح محسن – مروان محسن.

جونيور اجاي

اكتفي جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجلسة في «الجيم»، وغاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء امس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري المقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن أجايي اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش مران الأهلي الجماعي.

وأوضح عبد الحفيظ: «أجايي يعاني من التهاب في العضلة الخلفية حيث اشتكى اللاعب بعد مران أمس، وخضع لفحص طبي كشف عن حاجته إلى تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة ٤ أيام، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية».