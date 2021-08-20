/646249/أغنية-كنا-ممكن-نتفق-لرامي-جمال-تقترب-من-النصف-مليون

طرح المطرب رامي جمال أحدث أغانيه «كنا ممكن نتفق» التي تعد خامس أغاني ألبومه ولسه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ليحتفل بها مع جمهوره قبل نهاية فصل الصيف لعام 2021، والعمل من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أمين نبيل، وألحان محمد حمزة.

دوت الخليج يرصد نجاحات أغنية رامي جمال «كنا ممكن نتفق»

وحققت أغنية «كنا ممكن نتفق» مايقر من نصف مليون مشاهدة في 19 ساعة فقط من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، كما تصدرت تريند رقم 8 على اليوتيوب في وسط المنافسة القوية من الأغاني المطرحة موخرا من قبل عدد كبير من نجوم الغناء.

كلمات أغنية كنا ممكن نتفق

وتقول كلمات الأغنية: لو كنا نعرف إن ممكن ييجي وقت ونفترق، وإن إحنا مش هنكون سوا وقلوبنا ممكن تتحرق..يمكن ساعتها حاجات كتير كانت ما بنا هتختلف وحاجات هنمسك فيها قبل العمر منا ما يتسرق.. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا.. كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر.. كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق… لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا.. كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر.. كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق...كنا هنعيش كل لحظة كأنها اللحظة الأخيرة...كنا ممكن نتفق.. أيوة ممكن نتفق.. جوايا يمكن ألف كلمة ندمت إنه ا ماتقالتش… بقيت بحس بلمستك صورتك في عيني وماتشالتش أنا كنت بسمع زيي زي الناس بإن البعد صعب.. وبقيت هموت مستني تيجي بس في الاخر ماجتش.. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا ..كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر… كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق.. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا .. كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر..كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق.. كنا هنعيش كل لحظة كأنها اللحظة الأخيرة.. كنا ممكن نتفق..أيوه ممكن نتفق.. لو كنا نعرف.. لو كنا نعرف”.