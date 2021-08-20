/646248/طارق-الطويل-المنظومة-التعليمية-تسير-في-الاتجاه-الصحيح-وتطعيم-العاملين-ضد-كورونا-خطوة-صائبة

أكد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب النائب طارق الطويل أن المنظومة التعليمية التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعمل على تنفيذها وزارة التعليم حاليا خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها تحتاج لتكاتف الجميع من أجل إنجاحها.

تطعيم العاملين ضد كورونا خطوة صائبة

وقال الطويل إن الرئيس السيسي لديه اهتماما كبيرا بالمنظومة التعليمية ويعمل دائما على إضافة الجديد لها لتواكب الأنظمة التعليمية العالمية وترتقي بمستوى الطالب المصري، مؤكدا أن القيادة السياسية لديها وعي كبير بأن التعليم هو أساس التقدم والرقي في مصر الجديدة مشيرا إلي أن الإطار الرئيسي والأساسي لبناء الجمهورية الجديدة هو التعليم بالإضافة إلى الملفات الأخرى كالصحة والإسكان وغيرها، منوها إلى أن الدولة تعمل حاليا على توفير الأجواء التي تساهم في نجاح المنظومة الجديدة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن نجاح المنظومة التعليمية يحتاج إلى تكاتف الجميع سواء داخل الوزارة أو خارجها، مؤكدا أن المواطن والأسرة المصرية أساس نجاح هذه المنظومة لما عليهم من عبء لتحمل المسئولية ، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تقوم به.

وشدد الطويل على ضرورة تحمل الجميع مسئولية هذه المنظومة، مطالبا الوزارة بأن توضح أكثر فأكثر للمواطنين تفاصيل هذه المنظومة ودورها في تطوير العملية التعليمية والأطر التي تقوم عليها عملية التطوير مع الوضع في الاعتبار أن الأسر المصرية دائما لها تخوف على مستقبل الأبناء. وطالب الأسر المصرية والطلاب بضرورة عدم الانسياق وراء الإشاعات ومحاولات هدم البنية التعليمية، مؤكدا أن أي حق يريده الطالب يجب أن يسلك الطريق القانوني والشرعي للحصول عليه مع ضرورة احترام القانون وتعامل الوزارة أيضا وكما عودتنا، باحترام مع المواطنين.

وأشاد الطويل بقرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن احتفاظ طلاب الثانوية العامة بالتابلت الحكومى لاستخدامه في التعلم في المرحلة الجامعية، كهدية من الدولة المصرية، مؤكدا أن هذه الخطوة تؤكد حرص الدولة على استمرار تعلم الأبناء عن طريق التابلت. ورفض الطويل محاولات البعض التشكيك في نظام التصحيح وذلك تعليقا على من يروج لتغيير نتائج الثانوية العامة على السوشيال ميديا للنصب على الناس والأهم للتشكيك في التصحيح، مشددا على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف بالمنظومة التعليمية تخوف الأسر المصرية مع وضع في الاعتبار احترام القانون من الجميع.

وكما أشاد عضو لجنة التعليم بتوجيهات وزير التعليم بشأن نظام العملية التعليمية خلال العام الجديد، مشددا على ضرورة أن توفر الوزارة جميع وسائل الأمان والإجراءات الوقائية للطلاب حال استمرار التعليم في ظل انتشار فيروس كورونا.

وثمن الطويل قرار الرئيس السيسي بضرورة تطعيم كافة العاملين بالمنظومة التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن هذه خطوة للأمام في إطار انتظام العملية التعليمية رغم في ظل كورونا. ومنذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم، شهدت منظومة التعليم في مصر طفرة هائلة غير مسبوقة من خلال استحداث وسائل تكنولوجية حديثة وبناء مدارس جديدة وتطوير القديمة وتجديد البنية التحتية بالكامل، وذلك بعدما رفع الرئيس السيسي شعار " التعليم أولا "، فأولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم قبل الجامعي على مدار الـ7 سنوات الماضية، بعد سنوات عجاف شهدها قطاع التعليم على مدار سنوات طويلة ماضية قبل ثورة 30 يونيو .