/646247/الفت-المزلاوي--انخفاض-معدل-البطالة-يشير-إلى-سلامة-المسار-الاقتصادي-الذي-تسير-عليه-الدولة

قالت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب ان الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى نجحت فى تبني سياسة واضحة ناجحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية ورعاية المواطنن من ناحية واستدامة الأنشطة الاقتصادية من ناحية أخرى مشيرة إلي أن ذلك تم عبر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ عام 2016، في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

انخفاض معدل البطالة يشير إلى سلامة المسار الاقتصادي

واكدت المزلاوي لتحيا مصر أنه قد نجحت حكومة "مدبولى" في تعزيز مرونة الاقتصاد، ما مكنها من اتخاذ تدابير الاحتواء اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا وما ترتب عليها من ركود وحذر، وقد تضمنت هذه التدابير دعم القطاعات المتضررة من خلال حزم تحفيزية نقدية ومالية، ودعم الفئات المتضررة للحد من الآثار المالية، وتوفير السيولة والائتمان موضحة انه ورغم التحديات الهائلة بعد تفشي كورونا والتى أعادت ترتيب الأولويات العالمية، وضعت مصر القضايا التنموية في الصدارة والتي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعززت من أهمية القطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التعافي السريع، بما في ذلك مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشمول المالي، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، فضلاً عن إبراز أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وقد ساهم ذلك فى انخفاض معدل البطالة بين الشباب، الذى ينخفض بصورة متتالية من عام لآخر، ويرجع ذلك إلى المشروعات التنموية الجديدة التي تحرص القيادة السياسية على تدشينها في مختلف محافظات الجمهورية، التي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب، وكذلك عودة الأنشطة الخدمية للتشغيل مرة أخرى أعطى دفعة كبيرة لانخفاض معدل البطالة.

واشارت عضو مجلس النواب الفت المزلاوي الي إن انخفاض معدل البطالة فى مصر يشير إلى سلامة المسار الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بزمام الأمور إذ حقق الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية نموا اقتصاديا اشادت به الدول ومراكز التقييم العالمية وعزز من ثقة المؤسسات المالية والبنوك الدولية بقدرة مصر الاقتصادية ونجاحها فى إدارة المشهد الاقتصادي العام بتوازن يضمن معه سلامة المجتمع والحفاظ على الخدمات المقدمه لأبنائه واستكمال البناء فى المشروعات القائمة والإعداد لطرح مشروعات أخري تحقق النقلة والقفزة الاقتصادية التى تحرص عليها الدولة ، رئيسها وحكومتها وبرلمانها وجماهيرها.