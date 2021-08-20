القوى العاملة: تحصيل 1.1 مليون جنيه مستحقات 18 عاملا غادروا السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية فى الحصول على المستحقات المالية لـ 18 مواطنا مصريا من العاملين السابقين بإحدى المؤسسات العاملة فى مجال المقاولات والمتواجدين حاليا بمصر، إذ بلغ إجمالى المستحقات 283 ألفا و500 ريال سعودى، أى ما يعادل مليونا و180 ألفا و34 جنيها تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة فى بيان اليوم الجمعة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات 18 مواطنا مصريا غادروا السعودية، وكانوا يعملون فى أحدى شركات المقاولات، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

من جهته، أوضح كريم أبو السعود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض - فى تقريره للوزير - أن المكتب نجح بعد التواصل الودى مع رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات العاملة بمجال المقاولات فى الحصول على مستحقات الـ 18 عاملا من العاملين السابقين بالمؤسسة والمتواجدين حاليا فى مصر، حيث بلغت إجمالى مستحقات المواطنين 283 ألفا و500 ريال.

وأشار الملحق العمالى بالرياض إلى أنه تم تسليم الشيكات إلى المكتب، وجارى التنسيق مع القسم القنصلى بالقنصلية العامة بالرياض لإيصال الشيكات للمواطنين عن طريق وزارة الخارجية بالقاهرة.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير القوى العاملة بدء فعاليات الدورة الثانية التدريبية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهنى بحى الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، غدا السبت وتستمر حتى نهاية 30 أغسطس الجارى، ويتم التقديم بمقر ديوان المديرية.

وأضاف سعفان أنه سيتم التدريب على 4 أقسام هى "الطهى والمطبخ - التحضير والمشروبات - الاستقبال - خدمة الغرف والمغسلة"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر.