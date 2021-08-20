/646246/اوقاف-البحيرة-خطبه-الجمعة-بعنوان-جبر-الخاطر-وأثره-على-الفرد-والمجتمع
أكد الدكتور محمد ابو حطب ، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة ، أن خطبة الجمعة اليوم تناقش : جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع" .
جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع
وأشاد وكيل الوزارة بحسن استيعاب خطباء المساجد بالظروف التي تمر بها البلاد، وقدرتهم على توصيل المعنى والمفهوم للمصليين، محذرًا من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
وأكد وكيل الوزارة ان خطبة الجمعة اليوم بعنوان"جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع" وتدور احدث الخطبة حول خمس عناصر العنصر الاول :المقصود بجبر الخاطر والحكمة منه، العنصر الثاني :مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في جبره لخاطر الناس، العنصر الثالث :صور جبر الخواطر - العنصر الرابع :فضائل جبر الخواطر - العنصر الخامس : التحذير من كسر خواطر الناس.
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