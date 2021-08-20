/646245/حمو-بيكا-لمنتقدي-جهله-اتعلمت-حاجات-في-الحياة-انت-يامتعلم-هتفضل-جاهل-بيها

تعرض الفنان ومطرب المهرجات الشعبية حمو بيكا لحملة تنمر شنيعه منذ بداية ظهوره سواءا بسبب لهجته أو عفويته في الحديث، وملابسه الغريبة التي يتناولها البعض بشكل ساخر كل هذا لم يؤثر على طريق بيكا في النجاح، لكنه قرر الخروج عن صمته والإعراب عن غضبه عندما تكرر وصفه بـ «الجاهل» من قبل عدد كبير من متابعيه.

دوت الخليج يرصد رد حمو بيكا على متنمري جهله

رد حمو بيكا للمرة الثانية على متنمري جهله قائلا: “"طب وإيه يعنى عندى إخواتى وقرايبى بيقرولى وبيكتبولى اللى أنا عايزه؟.. ببساطة محدش فينا أتولد عارف كل حاجة.. كلنا كنا مغيبين عن كل حاجة.. وكلنا جهلة".

وتابع: "الدكتور جاهل عن المحاماة والمحامى جاهل عن المحاسبة والمحاسب جاهل عن المهندس.. الكمال لله وحده - محدش كامل.. وزى ما قولت أنا منولتش شرف التعليم بس اتعلمت إزاى أشتغل وأشيل مسئولية اتعلمت إزاى أشقى من صغرى ومقولش لحد ادينى".

واختتم بيكا حديثه: "زي ما أنا اتعلمت حاجات كتير جداً فى الحياة - أنت يا متعلم هتفضل جاهل بيها.. فإن حد يكتبلى أو يقرالى.. دى حاجة متخصش حد فى الدنيا صباحكم فل وجمعه مباركة عليكم جميعاً".

بيكا يهاجم متابعيه بعدما وصفوه بالجاهل

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى لبيكا في الرد على متنمري عدم تعلمه، اذ كتب بيكا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “بتقولو عني جاهل ومش متعلم.. مع ان دي حاجة انا عمري ما انكرتها ولا حتي خبيتها علي الناس ومن يوم ما ربنا كرمني واتشهرت وبقي ليا جمهور بس هرجع واقولكم تاني إنه ا حاجة مكنتش بايدي”.

وتابع بيكا: “نت بقي يا متعلم التعليم علمك انك تقعد تعاير الناس بعيوبها؟ التعليم علمك ان تفضل تتنمر علي خلق الله ؟ التعليم علمك انك مباح ليك الشتيمه في حد هو اقل منك في شئ؟ اكيد لا فمتجيش من ورا شاشه وكيبورد تعمل فيها عم الناصح وانت اصلًا موركش حاجة تعملها”.

واستكمل حديثه: “انا متعلمتش ومنولتش الشرف الكبير ده بس اتعلمت حاجات كتير في الدنيا انت متعلمتهاش لسه اتعلمت احترم الكبير والصغير.. اتعلمت اشقي واتعب من صغري اتعلمت اني مغلطش في حد.. اتعلمت حاجات كتير جدًا في حياتي انت عمرك مهتتعلمها طول ما انت باصص للناس..!”

واختتم بيكا كلامه موجها نصيحة للمتنمرين: “فكر في كلامك كويس وكومنتاتك كويس قبل ما تكتبها وقبل ما تقول انك متعلم افتكر انك في "تربيه وتعليم" يعني التربيه قبل التعليم.. صباحكم فل