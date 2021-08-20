ويزو تبدأ تصوير مسلسل «الفرح فرحنا» بجانب محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس»

/646243/ويزو-تبدأ-تصوير-مسلسل-الفرح-فرحنا-بجانب-محمد-أسامة-الشهير-بـأوس-أوس

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل «الفرح فرحنا»

ويجسد أوس أوس خلال أحداث مسلسل «الفرح فرحنا» دور مطرب راب، ويشارك في بطولة العمل بجانب أوس أوس مجموعة من الفنانين محمد ثروت، ميرنا جميل, ويزو, سامى مغاورى, عارفه عبد الرسول, سليمان عيد, أوتاكا, إيمان السيد.

ومسلسل «الفرح فرحنا» إنتاج عادل مغربي، إخراج معتز التوني، تأليف د. حسين مصطفي محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده، وإشراف عام على الكتابه أوتاكا.

ويزو تتألق بمسرحية اللوكاندة

وكانت قد تألقت الفنانة ويزو في مسرحية «اللوكاندة» بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

والعمل من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، أغنية التتر هشام عباس وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي منتج فني فتحي إسماعيل وإشراف عام عمرو كمال.

ويزو تنتظر عرض تماسيح النيل

انتهى المخرج سامح عبدالعزيز من تصوير فيلمه الجديد «تماسيح النيل» الذي يشارك به عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم الفنانة ويزو، ويدخل فيلم «تماسيح النيل» في مرحلة المونتاج خلال هذه الفترة ترقبا لعرضه قريبا بدور العرض السينمائية المصرية، وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف الحقيقة.

فيلم «تماسيح النيل» من بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، إنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.