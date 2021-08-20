غياب ميسي ونيمار..تعرف علي قائمة باريس سان جرمان لمباراة بريست

/646241/غياب-ميسي-ونيمارتعرف-علي-قائمة-باريس-سان-جرمان-لمباراة-بريست

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلاً على بريست مساء اليوم، على ملعب "لو فرانسيس بولي"، في تمام التاسعة بتوقيت

وأعلن المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، قائمة الفريق لمباراة بريست ضمن مباريات الجولة الثالثة فى الدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة غياب ليونيل ميسي، ونيمار ، وباريديس لعدم الجاهزية، كما يغيب لايفين كورزوا، بجانب الدولي الإسباني، سيرجيو راموس

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة بريست في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: نافاس، دوناروما، دينيس فرانتشي.

خط الدفاع: حكيمي، كيمبيمبي، ديالو، كيهرير، بيتشيابو، بيتومازالا.

خط الوسط: فيراتي، دانيلو، دانيلو، فينالدوم، هيريرا، رافينيا، دراكسلر، إدريسا جانا جاي، الغربي، إيبيمي.

خط الهجوم: دراكسلر، دي ماريا، إيكاردي، مبابي، كاليمويندو.

تقام

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيل بريست المتوقع:

ماركو بيزوت يوليان فاوسورير - ليليان براسير - بريندان تشاردونيه - رونايل بيير جابرييل هوجو ماجنيتي - هيانج مبوك إيرفان كاردونا - روماين فايفري - فرانك هونورات ستيف موني

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

لن يشارك ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق المنتقل حديثًا لباريس سان جيرمان لعدم اكتمال جاهزيته، كما هو الحال بالنسبة لماركينيوس ونيمر وجيانلويجي دوناروما وماركو فيراتي.

كيلور نافاس عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - تيلو كيرير - أشرف حكيمي جيورجينيو فاينالدوم - أندير هيريرا - إيريك دينا إيبيمبي كيليان مبابي - ماورو إيكاردي - يوليان دراكسلر

ويغيب عن باريس سان جيرمان في مباراة اليوم، المدافع الإسباني سيرجيو راموس بداعي الإصابة، فيما لم يحسم المدير الفني الأرجنتيني موقف الثنائي ليونيل ميسي ونيمار من المشاركة.

وقال بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي للمباراة :"أعتقد أن الاشياء الإيجابيه يجب أن نثبتها غد نعمل نعمل بجد لنتحسن، أفضل اللاعبين في العالم متواجدين هُنا ، التواصل هنا قوي وأنا أستطيع أن أرى ذلك، هنالك تناغم ومشاعر قويه بين اللاعبين".

وعن مواجهة ستاد بريست، قال بوتشيتينو :"نحن نحترم جميع الخصوم، كل مباراة هي صعبه، نحن نعلم مدرب بريست والفريق جيداً وغداً سنحاول أن نثبت ما تعلمناه".

وعن احتمالية مشاركة ميسي أمام بريست، أشار بوتشيتينو قائلا :"لم نقرر بعد مشاركته، الكل يعلم ماذا يمكن أن يقدم ليو، وماذا يمكن أن يجلبه، الأجواء هنا جيّدة، هنالك الكثير من الاشياء الإيجابيه، ليو استقر بسرعه، نحن سعيدين بعمل