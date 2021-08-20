تعرف على شروط وأسعار تذاكر حفل كايروكي بالعملين

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دوت الخليج يرصد أسعار تذاكر حفل كايروكي

وجاءت أسعار تذاكر حفل كايروكي على النحو الأتي: “300 جنيه لفئة «السيلفر»، و500 جنيه لفئة «الجولد» و750 لفئة «في أي بي»”، مع منع دخول من هم دون ال12 عاما، ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل باقة من أشهر الأغاني كـ”ليلى، كنت فاكر، وآخرين”.

أخر أعمال كايروكي

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفريق منذ عام 2019 من خلال ألبوم «أبناء البطة السوداء» الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات ساحقة منذ أول دقيقة من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وضم الألبوم مايقرب من 8 أغاني، وهم «كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة».

حفلات الساحل الشمالي

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل جديد بجولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وذلك في مساء اليوم الجمعة الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري، وأعلن محمد رمضان عن حفله الجديد من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشر مقطع فيديو لأحد حفلاته بالساحل الشمالي وعلق عليها، قائلا: “"ثقة في الله نجاح بصوت جمهوري بتهز القلب.. ميعادنا إن شاء الله في أقوى حفلة في مصر يوم الجمعة 20 أغسطس2021 في جولف بورتومارينا للحجز اتصل على 15355 أو تقدر تشتري من أي مكان في مصر عنده فوري".

كما تستعد الفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفل جديد داخل مصر ضمن حفلات موسم الصيف بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري، وتقدم وهبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها المعلقة في أذهان الجمهور، في وسط أجواء رائعة من حفلات الصيف المعروفة مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة منعا لتفشي وباء كورونا.