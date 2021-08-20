/646240/أمينة-خليل-تقدم-دور-البطولة-أمام-محمد-إمام-بفيلم-عمهم

تعاقدت الفنانة المتألقة أمينة خليل على بطولة فيلم جديد بعنوان «عمهم» الذي يخوض بطولته الفنان محمد عادل إمام، ومن من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوي.

دوت الخليج يرصد أحدث المنضمين لفيلم «عمهم»

وأعلن المنتج أحمد السبكي من قبل عن تعاقده مع النجم محمد إمام، على بطولة فيلم «عمهم» اذ نشر صورتجمعه بمحمد إمام عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "المنتج أحمد السبكي يتعاقد مع النجم محمد إمام على بطولة فيلم «عمهم» ، وتم رصد ميزانية ضخمة للعمل والذي يعتبر نقلة نوعية جديدة وهي الأولى من نوعها في السينما المصرية والعربية".

أضاف: "جاري التحضير وترشيح بقية الأدوار استعداداً لبدء التصوير بعد عيد الأضحى مباشرةً.. الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي"، وانضم كلا من الفنان سيد رجب، رحاب الجمل، محمد سلام، وباسم سمرة هو الأخر لأبطال العمل.

المركز القومي لحقوق الإنسان يكرم فريق عمل «خلي بالك من زيزي»

وكان قد قرر المركز القومي لحقوق الإنسان تكريم مسلسل «خلي بالك من زيزي» لذي خاضت بطولته الفنانة أمينة خليل بجانب الفنان محمد ممدوح وتم عرضه في المارثون الرمضاني المنقضي.

وتناول المسلسل من قضية إنسانية هامة ومرض نفسي خطير لا يعرف عنه الكثير من الناس وهو مرض “ADHD” إضطراب نقص الإنتباه مع فرط النشاط، واستطاع المسلسل تقديم المرض بشكل واقعي وتغير الصورة النمطية للمريض النفسي الت برزت خلال العديد من الأعمال الفنية، وسلط الضوء على كيفية التعامل الجيد مع المرض النفسي كما وجه رسالة سامية للجمهور في كيفية التعامل مع الشخص تامختاف والغير مثالي الذي يعاني من مشكلات يحاول حلها.

مسلسل «خلي بالك من زيزي» من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، وبيومي فؤاد، ومن تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

مسلسل «خلي بالك من زيزي» يحصد على درع المركز الكاثوليكي

وكرمت اللجنة العليا بالمركز الكاثوليكي المصري للسينما، مسلسل «خلي بالك من زيزي» من خلال ندوة خاصة للعمل، وذلك في يوم الجمعة الموافق 30 من شهر يوليو في تمام الساعة السابعة بقيادة الأب بطرس دانيال و كلا من الأستاذ مجدي سامي، وميشيل ماهر، فضلا عن إهداء العمل درع المركز الكاثوليك.