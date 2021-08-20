/646239/مدافع-الزمالك-السابق-يثير-الجدل-قبل-مباراة-الأهلي-أمام-المصري

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الجمعة أمام فريق المصري البورسعيدي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصل

ونشر عمرو الصفتي مدافع نادي الزمالك السابق عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:"

الصور دي لموسم ٢٠٠٤/٢٠٠٣ لماتش المصري و الاهلي ببورسعيد كان بنفس ظروف الموسم الحالي الزمالك الاول والاهلي التاني وكان لازم الاهلي يكسب لان كان عنده الزمالك الماتش اللي بعده وكان مدربنا في المصري الكابتن فاروق جعفر وفعلا الماتش خلص صفر/صفر وضاع الدوري من الاهلي وراح الزمالك والاهلي راح صيد سهل للزمالك والزمالك كسب ١/٢ بشير و عبدالحليم للزمالك وابوتريكه للاهلي ياتري المصري يقدر يعملها النهارده تاني”.

قائمة الأهلي لمباراة المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي – مصطفى شبير

خط الدفاع: محمود وحيد – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – محممد هاني – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – عمرو السولية – كوكا – محمود كهربا – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: والتر بواليا – صلاح محسن – مروان محسن.

جونيور اجاي

اكتفي جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجلسة في «الجيم»، وغاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء امس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري المقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن أجايي اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش مران الأهلي الجماعي.

وأوضح عبد الحفيظ: «أجايي يعاني من التهاب في العضلة الخلفية حيث اشتكى اللاعب بعد مران أمس، وخضع لفحص طبي كشف عن حاجته إلى تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة ٤ أيام، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية