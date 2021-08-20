تنسيق الجامعات 2021.. 88.41% الحد الأدنى لطلاب علمى علوم بالمرحلة الأولى

قررت وزارة التعليم العالى أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق، بالنسبة للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22954.

وتنطلق غدا السبت المرحلة الأولى للتنسيق بداية من فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021وذلك وفقا للحد الأدنى .

ويكون تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى من خلال فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

كما يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.