وزير الأوقاف: تنظيم النسل حلال شرعا.. والمشكلات السكنية من المتغيرات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال "صالون روزاليوسف السياسى"، والذى جاء تحت عنوان "خطر الانفجار السكانى"، أنه عندما تتحدث حول تلك القضية تجد المتربصين والمتطرفين يعمدون إلى المغالطات، ويرددون مقولة أنتم عايزين تغيروا الدين، وهم يعملون على تشويه أى عمل سواء كان دينًا رشيدًا أو وسطيًا لا يخدم أجندتهم، موضحًا أن هناك قضايا ثابتة فى الدين لا يمكن لأحد أن يقترب منها مثل أصول العبادات والعقائد أو ما ورد فيه نص قرآنى ثابت أو حديث نبوى صحيح.

وأوضح الوزير، أن قضية تنظيم النسل والمشكلات السكانية، من المتغيرات وليست من الثوابت فى الدين، لأنها لو من الثوابت لكان هناك حكم دينى ثابت حولها، فالقضية من المتغيرات التى يختلف فيها الحكم من زمان إلى زمان، ومكان إلى مكان، ومن دولة إلى أخرى، بحيث لا يستطيع أى عالم أن يعطى فيها حكماً قاطعًا أو عامًا ينطبق على جميع الأزمنة والأمكنة.

وأضاف: زرت إحدى الدول فى آسيا عدد سكانها أقل من 20 مليون نسمة ومساحتها 3 أضعاف مصر، وكل بقاعها صالحة للزراعة، على حدود هذه الدولة دول ذات كثافة عالية، فى تلك الدولة أصبحت قلة السكان مصدر قلق لها، لأنها تريد أن تمتلك قوى بشرية حتى لا تتطغى عليها دول أخرى، والتراجع السكانى بها يجعلها فى خطر، وبعيدًا عن الدين ومن منطلق الدولة الوطنية، فقد ترى أنها فى حاجة إلى تنمية عدد سكانها، حتى لا تصبح فى خطر، وتلك الحالة تذكرنا بما كان عليه أصحاب النبى محمد فى شبه الجزيرة العربية، فبعد نحو ألف وأربعمائة عام لا يزيد عدد سكان المملكة السعودية على 40 مليونا، فتخيل عدد سكانها فى عهد النبى، علاوة على أن الدولة الإسلامية وقتها كانت مهددة من قوتين، وهما الفرس والروم، وكانت المساحات واسعة ودولة جديدة تولد، ففى بعض المعارك كان عدد المسلمين أقل من أعدائهم، قد تصل إلى أكثر من 30 ضعفا، ففى هذه الحالة أنت تحتاج إلى كثرة الإنجاب، وطبيعة الحياة كانت تشجع على الكثرة، وكانت تلك الكثرة بمثابة قوة نافعة، فعندما تكون هناك حاجة لدولة من الدولة زماناً ومكاناً وظروفًا يجوز ذلك، فالدول الأخرى لا تحسبها من مقياس دينى، بل من مقياس الدولة الوطنية، وبذلك تكون كثرة قوية نافعة، وهى التى يباهى بها النبى الأمم يوم القيامة.

وتابع: الدول التى سقطت فى الفوضى والحروب والدمار، لو أن أحدهم تحدث مع الناس عن الدين سيكون الرد عليه لماذا لم يصلحكم، وإذا قلت له إن ديننا عظيم لكننا لم نفهمه، سيطالبه بفهمه أولاً، وحتى إذا قال إنه يفهمه لكنه لا يطبقه سيكون الرد عندما تطبق دينك حدثنى»، مضيفًا: هو لن يقتنع منك بأى فكر ما دامت ظروفك صعبه، فإذا كان عندك تخلف اقتصادى أو سياسى، أو دولة واقعة فى فوضى أو دمار من سيسمع لك، مهما كانت فلسفتك».

وأشار الوزير، إلى أن العبرة ليست بالكثرة أو القلة بل بنفعها، فقضية تنظيم النسل لم يقل أحد على الإطلاق من أهل العلم ممن يعتد بعلمهم قديمًا أو حديثًا بحرمانيتها، بل كل الاتجاهات تدعو إلى تنظيم النسل، سواء لأسباب طبية مثل صحة الأم أو الجنين أو أسباب اقتصادية، ففى واقعنا المصرى الراهن تجاوز قضية الحل والحرم إلى مرحلة كونه واجب الوقت، ويتطلب منا جميعاً تنظيم ذلك.

وقال: تناولنا لقضية تنظيم النسل لا يجب أن يقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، بل يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية، كل من الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التى يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها والمجتمع والدولة، فهناك مصطلح عن العلماء عن نوع من الإرضاع يسمى لبن الغيلة، وقالوا عنه إنه اللبن الذى يرضعه الطفل حال كون أمه حاملاً بطفل آخر، وسمى بذلك لأن أحد الطفلين يغتال جزءا من حق صاحبه، وهذا المصطلح له أصول طبية، حيث يؤدى ذلك لبعض المشاكل الصحية نتيجة نقص الفيتامينات والغذاء، وهناك البعض يقول أنا أستطيع الإنفاق على أبنائى، أرد عليه بأن قضية التنظيم ليست مرتبطة بالقدرة المادية وحال الأسرة، لأنها مسؤولية اجتماعية، فهل من يستطيع الإنفاق على أبنائه توفير الطرق ووسائل المواصلات والمستشفيات والخدمات العامة، والمنافع المشتركة، فعندما تسرف فى استخدام الحق العام، يأتى على حساب أشخاص آخرين.

وتابع: كلما كانت الحياة أقرب إلى الحياة المدنية العصرية الحديثة، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تنضبط قضية النمو السكانى، فنحن نحتاج من الصحفيين دراسات ميدانية واضحة بجانب الدراسات الدينية، وعمل مقارنات بين طبقات المجتمع ثقافياً ومادياً، سنكتشف أنه كلما ارتفع مستوى المعيشة كلما قل عدد الأبناء، فهناك طبقات معينة من النادر أن تجد فيهم أحد يمتلك عددا كبيرا من الأبناء، علاوة على أن هناك البعض كان يعيش فى حجرة ويمتلك 7 أبناء كان لا يقيم لهم بالًا لأنه لن يعلمهم وسيكونون ثروة له، لأنهم سيعملون وينفقون عليه، لكن عندما ينتقل إلى مكان أفضل سيتغير طريقة تفكيره، لذلك عندما يتحدث الرئيس عن مبادرة حياة كريمة، وإن كل شخص يجد مقومات الحياة لأن ذلك سيسهم فى حل القضية.

وأشار الوزير، إلى أن هناك استراتيجية لخطب الجمعة، فلو تم التحدث عن قضية تنظيم النسل مثلاً فى خطب متتالية قد تأتى برد فعل سلبى، وبالأرقام أعددنا دورات لـ4 آلاف إمام و200 واعظة، عن التوعية السكانية، وهناك وكيل وزارة متخصص فى القضايا السكانية فقط، مسؤول عن إعداد من 2 إلى 4 ندوات شهرية فى محافظات مصر مع المركز القومى للسكان ووزارة الصحة، وقد أنهينا 70 دورة تدريبة لـ7 آلاف إمام و 2000 واعظة.