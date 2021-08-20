جدة - نرمين السيد - تفقد عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تطوير شوارع وميادين حى غرب أسيوط وتركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بالحى فضلا عن متابعة أعمال مشروع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمنطقة مساكن ويصا وتوابعها بحى غرب لخدمة 10 آلاف مستفيد بتكلفة تقديرية 6 ملايين جنيه منحة مقدمة من جهاز تنمية المشروعات وبنك الاستثمار الأوروبى ضمن اتفاقية البرنامج المتكامل للتنمية المجتمعية المستدامة والموقعة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى





وبدأ محافظ أسيوط جولته بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ببعض الشوارع الضيقة بمنطقة كوم عباس ومساكن ويصا بحى غرب لافتا إلى ضرورة استكمال الأعمال بالمنطقة وإظهار الشكل الجمالى لها وخاصة مع ضيق الشوارع مما يصعب عملية رصفها.

واستكمل المحافظ جولته فى الحى بمتابعة أعمال مشروع الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بمنطقة مساكن ويصا وتوابعها والتى تأتى لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لتحقيق الاستفادة لـ10 آلاف مواطن من سكان منطقة غرب أسيوط وجعل حياتهم أكثر ملائمة لتحقيق الخطط التنموية القومية التى تسعى إليها كل موارد الدولة تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واستمع المحافظ لشرح من رئيس الحى لمراحل التنفيذ والتى تتضمن خطوط بطول 2775 متر بتكلفة إجمالية وصلت إلى 6 ملايين جنية بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنحة من الاتحاد الأوروبى ضمن خطة تطوير منطقة حى غرب مدينة أسيوط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ أسيوط يتابع أعمال تركيب الانترلوك بشوارع حى غرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.