بأكثر من مليون مشاهدة..أغنية «على عيني» لأحمد كامل تتصدر تريند يوتيوب

/646238/بأكثر-من-مليون-مشاهدةأغنية-على-عيني-لأحمد-كامل-تتصدر-تريند-يوتيوب

دوت الخليج يرصد نجاخات أغنية «على عيني»

استطاعت أغنية «على عيني» أن تحتل تريند رقم 1 على اليوتيوب صباح اليوم الجمعة بعدما كانت في الترتيب الثالث، كما حققت في يوم واحد فقط مايقرب من مليون و300 ألف مشاهدة، وكان قد قدم كامل العمل لأول مرة فى حفل السبت الماضى على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، وهي من إنتاج محمد محسن جابر، وكشف كامل عن بعض كلمات الأغنية وتقول: "وعلى عيني أشوفك جاية قدامى، وأبص بعيد، على عينى تفوت بينا الليالى وتنتهى المواعيد".

كلمات أغنية على عيني

وتقول كلمات أغنية على عيني: “انا كداب .. انا مانستش فضلت استنى واتاري حكايتنا اللي مستنتش ومهما بغني لغيابك وللنسيان رجوعك غنوة لسة ف قلبي ماتغنتش اشوفك فين .. وحشتيني غيابك مش وجع هيروح .. ده شوك ماشي فـ شراييني بقيت ماكرهش سيرة الموت عشان انا مت فعلا لما نسيتيني على عيني اشوفك جاية قدامي وابص بعيد على عيني تفوت بينا الليالي وتنتهي المواعيد على عيني اقول للناس .. حكاية وانتهت وخلاص وانا فـ سري بحبك تاني كل ما اقول هحب جديد تعبت خلاص من التمثيل انا لا بخير ولا قلبي بقى عايش ومش بيميل بتوّه نفسي فـ الدنيا والاقيني بقول الصبح انا كويس .. واموت بالليل طلعتي لسة ويايا ومانستكيش ولا هنسى .. ولا وجعي ده ليه نهاية فرحت اني بقيت مابكيش قصاد الناس واتاري دموعي نزلت مني جوايا".

أحمد كامل يتألق بحفله على مسرح ساقية الصاوي

وتألق الفنان أحمد كامل في حفل جديد ضمن حفلات النجوم بساقية الصاوي الذي أقيم في مساء يوم السبت الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً،وقدم أحمد كامل خلال حفله بالساحل الشمالي باقة من أفضل أغانيه الحديثة والقديمة التي يستمع لها الجمهور باستمرار منها أغنية: “ياليل ، ومش شرط ، وقولى، كانسر، وماتزعليش”، وذلك في اتباع تام لكافة الإجراءات الإحترازي تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.