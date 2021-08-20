/646237/تعرف-علي-قائمة-الأهلي-ببطولة-كأس-الكؤوس-الأفريقية-كرة-يد

وجاءت كالاتي: محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب واحمد راضي وعبدالرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد "كاستيللو" وعمر سامي وإبراهيم المصري واحمد عادل وياسر سيف

الفريق الأول لكرة القدم

يدخل النادي الاهلي بعد التعادل أمام طلائع الجيش، لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري، حيث يسعى الأحمر لعدم فقد أي نقاط من جديد من أجل مواصلة المنافسة مع الزمالك.

ويواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي بملعب الإسكندرية اليوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وارتفع فارق النقاط بين الأهلي والزمالك، لـ4 نقاط عقب فوز الأبيض على دجلة بهدف دون رد ليصل للنقطة 74 فيما تعادل الأحمر مع الطلائع، مما جعله يصل للنقطة 69 خلف القلعة البيضاء، حيث يحتاج الأبيض للفوز في مبارياته المقبلة من أجل التتويج بشكل رسمي دون النظر لأي نتائج للفريق الأحمر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري.. لقاء حاسم أمام المصري

الجولة الـ30 شهدت أحداثًا مثيرة حيث فقد الأهلي نقطتين ثمينتين أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب السويس الجديد، فيما نجح الزمالك في تحقيق الفوز أمام وادي دجلة العنيد والذي يصارع الهبوط رفي مباراة شهدت سيطرة زملكاوية على مجريات المباراة.

قائمة الأهلي لمباراة المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي – مصطفى شبير

خط الدفاع: محمود وحيد – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – محممد هاني – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – عمرو السولية – كوكا – محمود كهربا – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: والتر بواليا – صلاح محسن – مروان محسن.