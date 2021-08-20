موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست..والتشكيل المتوقع

/646235/موعد-مباراة-باريس-سان-جيرمان-ضد-بريستوالتشكيل-المتوقع

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست يوم الجمعة 20 أغسطس 2021 في ستاد فرانسيس لو بليه.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل بريست المتوقع:

ماركو بيزوت يوليان فاوسورير - ليليان براسير - بريندان تشاردونيه - رونايل بيير جابرييل هوجو ماجنيتي - هيانج مبوك إيرفان كاردونا - روماين فايفري - فرانك هونورات ستيف موني

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

لن يشارك ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق المنتقل حديثًا لباريس سان جيرمان لعدم اكتمال جاهزيته، كما هو الحال بالنسبة لماركينيوس ونيمر وجيانلويجي دوناروما وماركو فيراتي.

كيلور نافاس عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - تيلو كيرير - أشرف حكيمي جيورجينيو فاينالدوم - أندير هيريرا - إيريك دينا إيبيمبي كيليان مبابي - ماورو إيكاردي - يوليان دراكسلر

غيابات باريس سان جيرمان

ويغيب عن باريس سان جيرمان في مباراة اليوم، المدافع الإسباني سيرجيو راموس بداعي الإصابة، فيما لم يحسم المدير الفني الأرجنتيني موقف الثنائي ليونيل ميسي ونيمار من المشاركة.

وقال بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي للمباراة :"أعتقد أن الاشياء الإيجابيه يجب أن نثبتها غاليون نعمل نعمل بجد لنتحسن، أفضل اللاعبين في العالم متواجدين هُنا ، التواصل هنا قوي وأنا أستطيع أن أرى ذلك، هنالك تناغم ومشاعر قويه بين اللاعبين".

وعن مواجهة ستاد بريست، قال بوتشيتينو :"نحن نحترم جميع الخصوم، كل مباراة هي صعبه، نحن نعلم مدرب بريست والفريق جيداً وغداً سنحاول أن نثبت ما تعلمناه".

وعن احتمالية مشاركة ميسي أمام بريست، أشار بوتشيتينو قائلا :"لم نقرر بعد مشاركته، الكل يعلم ماذا يمكن أن يقدم ليو، وماذا يمكن أن يجلبه، الأجواء هنا جيّدة، هنالك الكثير من الاشياء الإيجابيه، ليو استقر بسرعه، نحن سعيدين بعمل