25 أغسطس..هيفاء وهبي تحيي حفلا غنائيا بالعلمين

/646236/25-أغسطسهيفاء-وهبي-تحيي-حفلا-غنائيا-بالعلمين

تستعد الفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفل جديد داخل مصر ضمن حفلات موسم الصيف بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري.

دوت الخليج يرصد موعد حفل هيفاء وهبي بالعلمين

وتقدم هيفاء وهبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها المعلقة في أذهان الجمهور، في وسط أجواء رائعة من حفلات الصيف المعروفة مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة منعا لتفشي وباء كورونا.

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالتها الجريئة

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرا، مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بسبب مجموعة صور جريئة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وظهرت وهبي خلال الصور متالقة كعادتها، حيث كانت ترتدي فستان قصير لونه ابيض، وكان شعرها مرفوع لاعلى كنوع من التغيير الذي تنتهجه دائما في كثير من اطلالاتها.

جدير بالذكر انه كان هناك تساؤلات عديدة حوق حقيقة خبر اعتزال الفنانة هيفاء وهبي تصدرت محركات البحث جوجل الشهير، وبداية الأمر تعود عندما تصدر هاشتاج بعنوان اعتزال هيفاء موقع تويتر ، ولكن لم يكن هناك معلومات مؤكدة حينئذ، وانتشر هذا الأمر بشكل كبير بين المتابعين، متسائلين عن حقيقة اعتزال الفنانة هيفاء، خاصة أن الفنانة هيفاء وهبي لم تترك أي تعليق عن هذا الأمر حتى الأن.

هيفاء وهبي تتألق بأغنية لو كنت

تصدرت أغنية «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًة مساء يوم الثلاثاء الماضي ولاقت إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج «لو كنت» عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

كلمات أغنية لو كنت

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال