ارتفاع ضحايا عقار دمنهور المنهار لـ4 أشخاص بعد استخراج جثة سيدة من تحت الأنقاض

ارتفع عدد ضحايا انهيار العقار المكون من 5 طوابق بمدينة دمنهور فى البحيرة إلى 4 أشخاص بعد قيام قوات الحماية المدنية بانتشال جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر من تحت الأنقاض، فيما تكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض ورفع أثار الحادث.

وأسفرت واقعة انهيار العقار بوسط المدينة عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر حتى الآن، وهم السعيد محمد ابراهيم زغلول 75 سنة، زينب السعيد زغلوله 43 سنة، جيهان محمد مهنا 48 سنة، أحمد سعيد سعد شعبان 39 سنة، فيما أصيب نبيل ابراهيم قضب 60 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم.

ووجه علي الفور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وإدارة الأزمات والطوارئ والتضامن الاجتماعي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتحرك لموقع العقار المنهار، وتم على الفور اخلاء عدد3 عقارات مجاورة له وفصل الغاز وكافة المرافق وفرض كردون أمنى حول العقار لحماية المواطنين وتيسير عمل فرق الإنقاذ ورفع الأنقاض .

وانتقل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وكافة الأجهزة المعنية لموقع العقار المنهار، وتتم الأعمال تحت الإشراف المباشر للواء المحافظ والذى وجه بتشكيل لجنة هندسية وإعداد تقرير عاجل عن أسباب انهياره و فحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، مشيرا إلى أنه يتم رفع الأنقاض الناتجة عن الانهيار وفق الطرق الفنية والبحث عن ناجين أو ضحايا .