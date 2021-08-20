إنفوجراف- إطلاق قوافل وتعيين شباب.. الحصاد الأسبوعى لوزارة القوى العاملة

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، إذ أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن قطاع الغزل والنسيج من أهم قطاعات الصناعة فى مصر، وكان ومازال واحدا من أهم الصناعات التى عرفها المصريون على مدار تاريخهم إلى أن تحولت فى العصر الحديث إلى أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصرى، وتسعى القيادة السياسية فى وضعها على أولويات اهتمامات خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادة هذه الصناعة إلى سابق عهدها، وذلك بتطوير وتحديث مصانع قطاع الغزل والنسيج من خلال تحديث الآلات والمعدات، بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، وبالتوازى مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، فضلا عن الدعم الفنى والتدريب المهنى للعمال.



جاء ذلك فى افتتاح الوزير، المؤتمر الذى تنظمه النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، تحت عنوان: "نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج" بحضور القيادات النقابية العمالية ورؤساء النقابات العامة وبعض أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجدى كمال مدير عام جمعية المستثمرين ببورسعيد، وعدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج الحاليين والسابقين، وبعض نواب من مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأرسل الوزير تحية تقدير واعتزاز للعامل المصرى الذى يعمل فى كل ربوع مصر من أجل تحقيق نهضة وطنه والتنمية الشاملة.



وأكد الوزير أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة بقدرتها على الاستمرار فى تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الشاملة، ومواجهة التحديات التى فرضتها جائحة فيروس كورونا والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية غير المسبوقة، وذلك وفق خطط تكاملية ومتوازنة بين كل أجهزة الدولة والوزارات، مستندة إلى رؤية علمية ومستهدفات طموحة يسعى الجميع لتطبيقها، ليستمر دوران عجلة العمل والإنتاج وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، إلى جانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والهيكلى والاجتماعى، مع العمل على رعاية وبناء الإنسان المصرى فى المجالات كافة.

وشدد الوزير قائلا: "ونحن نتحدث عن مصر الحديثة يجب أن نتذكر أن هناك العديد التحديات واجهت القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس السيسى فى بداية مشواره منذ سبع سنوات، حيث كانت مصر تواجه حينها تحديات قد تكون الأخطر على مدار تاريخها ما بين إرهاب أسود تنشره جماعة اختارت العنف منهجا لها، وقد حققت مصر نجاحات عديدة فى ملف الإرهاب رغم الدعم الكبير الذى يتلقاه من جهات كثيرة، وما زالت مصر فى طريقها للقضاء عليه وبتره من جذوره".



وأطلق وزير القوى العاملة، فعاليات القافلة الطبية الكبرى التى تنظمها الوزارة والمؤسسة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية، لتوقيع الكشف الطبى على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الإنشائية الكبرى بالعلمين الجديدة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وشهد حفل الإطلاق ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ورضا العربى منسق عن وزارة القوى العاملة، ومحمد كمال بمركز معلومات الوزارة، وأشرف جمعة مسؤول العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وأيمن العريان مسئول العمالة غير المنتظمة بمديرية مطروح، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والفنية بمنطقة الداون تاون (1) بالعلمين الجديدة.

وأكد وزير القوى العاملة أن دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة متواصل على جميع المحافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الوزارة سعت إلى مد جسور التواصل مع منظمات المجتمع المدنى الجادة لتقديم خدمات نوعية لشرائح العمالة غير المنتظمة، فضلا عما تقدمه الوزارة من دعم لهذه الشرائح.



وأوضح الوزير أن القافلة تأتى ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسة صناع الخير ووزارة القوى العاملة، لدعم العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى، لافتا إلى أنه سبق القافلة فى هذا الإطار تنظيم سلسلة قوافل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجبل الجلالة، والعلمين الجديدة، قدمت خدمات توقيع الكشف الطبى فى مجال العيون، وصرف الأدوية وعمل النظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية المختلفة بالمجان.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن القافلة تأتى فى إطار دور المؤسسة فى التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم خدمات علاجية ذات جودة للشرائح الأكثر استحقاقا فى أنحاء الجمهورية، لافتا إلى القافلة ستقدم خدمات الكشف الطبى وتوزيع الأدوية فى 14 تخصص طبى مختلف منها: العيون، والباطنة، والعظام، والجلدية، والمخ والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الصدرية، والمسالك البولية، والأوعية الدموية، والجراحة العامة، فضلا عن صرف الأدوية، وعمل التحويلات للحالات التى يثبت احتياجها لتدخل طبى أكبر ودخول مستشفى.



كما التقى سعفان، بديوان عام الوزارة، برافين أجراوال الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر، فى بداية عمله الجديد، لاستكمال التعاون القائم بين الجانبين فى مختلف مجالات عمل الوزارة، فضلا عن مجموعة من الملفات فيما يتعلق باستراتيجية عمل الوزارة المستقبلية ومنها مجالات التكنولوجيا الحديثة، وإحياء الصناعات اليدوية والصغير بقرى محافظات مصر، ووظائف المستقبل، وتنمية مهارات العمال وتدريب الشباب على اللغات الأجنبية وsoft skills.

واستهل الوزير اللقاء بتهنئة برافين أجراوال على توليه المنصب الجديد خلفا لـ مانجستاب هايلى المدير السابق على جهوده المستمرة فى إنجاح العمل المشترك مع الوزارة، متمنيا إستمرار هذا النجاح وهذه العلاقة الطيبة بمزيد من المصداقية والمثابرة والسعى وراء أداء الخدمة فى كافة مجالات العمل.

وأكد الوزير أن استراتيجية عمل الوزارة المستقبلية المخطط تنفيذها بالتعاون مع البرنامج تركز على وظائف المستقبل وما ينتج عنها من نتائج وصعوبات فى رفع معدلات البطالة بين الشباب على مستوى كل دول العالم، لافتا إلى أنه يمكن تدريب الشباب على تلك الوظائف المستحدثة من خلال برامج تدريبية جديدة بمحتوى تدريبى مختلف عن البرامج المعتادة.

وأوضح الوزير أنه فى هذا الإطار يمكن تنمية وإحياء الصناعات اليدوية فى قرى الصعيد والمحافظات التى تتمتع بهذا النوع من المهارة، على أن يتم رفع تلك المهارات طبقا لمعايير التصدير، كسبيل لمواجهة مشكلة وظائف المستقبل، ولدعم تلك الصناعات لتسود بين عدد أكبر من الشباب، وعمل وسائل جذب للالتحاق بها خلال المرحلة القادمة، خصوصا وأن المنتج الخاص بها ذو قيمة وسعر عالى، بما يزيد من الإنتاجية فى هذا المجال ويعطيها الاستدامة المرجوة وتكون البديل للاستغناء عن العمالة الناتج عن وظائف المستقبل.

وأشاد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر بالجهد الذى تقوم به وزارة القوى العاملة، واصفا إياها أنها من أهم الوزارات الموجودة على الساحة، لاهتمامها بقاعدة عريضة من الشباب والقوى العاملة فى داخل مصر وخارجها، فضلا عن أنها تهتم بتوفير فرص عمل لائقة لهم، بالإضافة بتحويلات المصريين فى الخارج والتى يعتبر مصدر الدخل الثانى فى الدولة المصرية، خاصة وأن الشباب والأيدى العاملة المدربة التى تمتلك مهارات هى الأساسيات اللازمة لنجاح أى صناعة أو مشروع.

كما التقى وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد بشأن متابعة أوضاع العمال المصريين، ودور مكاتب التمثيل العمالى بسفارات وقنصليات مصر بالخارح، فى توفير الرعاية والحماية للعمالة المصرية، فضلا عن توفير فرص العمل اللائقة.

وأثنى نائب رئيس الاتحاد العام، على دور مكاتب التمثيل العمالى خلال الفترة الأخيرة لرعاية حقوق العمال المصريين،، واسترداد حقوقهم ورعاية مصالحهم، وتذليل المشكلات التى تواجههم، مؤكدا أن الملحق العمالى جهوده واضحة لا يمكن إنكارها، لافتا إلى أن هناك تغيير جذرى فى رعاية العمال المصريين، كما أن هناك تعاون قائم حاليا بين تلك المكاتب والجالية المصرية بالسعودية فى إيجاد حلول عرفية للمشكلات التى تواجه العمالة هناك، باعتباره أسهل وأقرب الحلول لها، مقدما الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على المجهود الذى يقوم به لتطوير عمل مكاتب التمثيل فى الخارج للوصول بها للصورة التى أصبحت عليها الآن.

ودعا نائب رئيس الاتحاد العام إلى ضرورة استكمال قواعد البيانات للعمال المصريين فى الخارج لتقديم كافة الخدمات لهم، وعودة طرح فكرة التأمين على العمالة المصرية بالخارج، مؤكدا أنه سيقوم بطرحها على الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية لما فيها من مزايا تعود العامل وأسرته فى حالة الوفاة.

ومن جانبه قال وزير القوى العاملة: إن فكرة التأمين على العمالة المصرية فى الخارج من خلال وثيقة طرحت من قبل كى تغطى حالة الوفاة - لا قدر الله - إذا لحقت بالمؤمن عليه أثناء أقامته بأى دولة أجنبية أو خلال تواجده فى مصر خلال فترة الإجازة، وذلك خلال فترة التأمين، فضلا عن أية إصابات جسمانية نتيجة حادث، مشيرا إلى التأمين يمتد ليشمل حالات الوفاة بحادث، والعجز الكلى أو الجزئى المستديم، وتكاليف تجهيز ونقل الجثمان فى حالة الوفاة، وتكاليف العودة المفاجئة للمؤمن عليه نهائيا بسبب إلغاء التعاقد أو الفصل التعسفى.

وأشار وزارة القوى العاملة، إلى أنه يتم خلال المرحلة الحالية إعداد قواعد بيانات المصريين العاملين بالخارج، من خلال مبادرة "سجل نفسك" عبر بوابة وزارة القوى العاملة المصرية، مؤكدا أن هذه المبادرة تتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجات المصريين فى الخارج ومساعدتهم على إزالة أى عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم مع التأكيد على أن السفارات المصرية وقنصلياتها والمكاتب العمالية بها ستكون على اتصال دائم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل.

وأعلن سعفان، أن الوزارة تقوم حاليا بخطوات كبيرة للنهوض بقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فى مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث نفذت الوزارة، مشروع حوسبة الأنظمـة التفتيشية، وتم إعداد دراسة لتقييم الجاهزية الالكترونية للمديريات وتحديد الاحتياجات الفعلية للأنظمة التى تسهم فى رفع كفاءة الأداء، وتفعيل نظام الرقابة والمتابعة المستمرة، وذلك بهدف توحيد الإجراءات وتوفير المال والجهد والوقت.

وقال: إن الدراسة خلصت إلى ضرورة العمل على تطوير نظام محوسب واستمرار فى الخطة التى بدأتها الوزارة منذ عام 2016 حتى الآن بمرحلة تجريبية فى 12 مكتبا فى 11 محافظة، وشملت الانجازات محافظات بورسعيد، والشرقية، والفيوم، والإسكندرية تم حوسبتها بالكامل بإجمالى 27 مكتبا فى 12 محافظة، ويتم حاليا استكمال حوسبة جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية بمحافظة القليوبية، والجيزة، والإسماعيلية، وبنى سويف، وبدء التجهيز والتدريب ليرتفع عدد المحافظات خلال العام الحالى إلى 20 محافظة، وتم تسليم الأجهزة لجميع مفتش السلامة بمحافظات الجيزة، والإسماعيلية، والقليوبية، وبنى سويف.

وامتد الحصاد ليشمل استئناف مبادرة "مصر بكم أجمل" لتأهيل ذوى الهمم والعزيمة أعمال مرحلتها الثانية بمديرية القوى العاملة بالمنوفية، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدى الإعاقة.

وقال وزير القوى العاملة، إن البرنامج الثانى الذى تنظمه المديرية من المبادرة تقدم له للالتحاق بالتسجبل فى التدريب والعمل وريادة الأعمال 320 شابا وفتاة من مختلف الإعاقات والمؤهلات، مشيرا إلى أن المبادرة تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى قامت بإجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال وذلك محافظة المنوفية على مدار ثلاثة أيام.

وقام على حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية بتوضيح أهمية الالتحاق بالبرامج التدريبية التى تقدمها مبادرة "مصر بكم أجمل" برعاية وزير القوى العاملة ومتابعته المستمرة لمدى رعاية أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة.

وأشارت عطيات أبو زيد منسق المبادرة إلى أن النائب محمود تركى بمجلس الشيوخ عن محافظة المنوفية شارك فى تسهيل عمل اللجنة بتجميع أكبر عدد من ذوى القدرات من القرى التابعة للمحافظة، وتسهيل إنهاء بعض الأوراق لهم لمشاركتهم فى المبادرة موجها الشكر لوزير القوى العاملة على هذه المبادرة التى سوف تضيئ الطريق نحو تحقيق أحلام كل شباب وفتيات محافظة المنوفية من هذه الفئة.

كما وجه الوزير مديريات القوى العاملة بالمحافظات بأهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل وتمكين المرأة فى مجال العمل وتمكين المرأة اقتصاديا ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

وفى هذا الإطار نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية ندوة بعنوان: " التمكين الاقتصادى للمرأة والمساواة بين الجنسين" تحت رعاية ياسر سعيد مدير المديرية، ونظمتها زاهية السبخى مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص.

وقام ياسر سعيد بشرح حقوق المرأة فى بيئة العمل، وكيفية العمل على توعيتها، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها والتمكين الاقتصادى لها، فى إطار قرارى وزير القوى العاملة بشأن تنظيم عمل المرأة ليلا، وتوضيح الأعمال المحظور عملها فيها.

كما نظم مكتب تشغيل برج العرب التابع لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية ملتقى توظيف مصغر لذوى الهمم، حيث تم تعيين 30 شابا منهم بإحدى كبرى الشركات العاملة فى مجال الملابس الجاهزة بالمدينة، بعد أن تم استقبالهم بمقر المكتب فى وجود إدارة الموارد البشرية بالشركة، وتم إجراء المقابلات الشخصية معهم وتم تحرير عقود العمل وتسليمها لهم فى نفس اليوم.

كما يشهد وزير القوى العاملة، غدا السبت، ختام البرنامج الأول من مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوى القدرات الخاصة التى تنظمها مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم والعزيمة، وينفذ المبادرة وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل منذ عام 2018 وحتى الآن.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد افتتح المبادرة، بحضور السيد السنجابى مدير المديرية، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب.

وأشاد المحافظ بتنفيذ المبادرة، معربا عن سعادته بوجوده مع ذوى الهمم والعزيمة من أجل رسم حياة أفضل لهم، مؤكدا أنهم يستحقون التقدير والاحترام من كافة أجهزة الدولة من أجل توفير حياة كريمة لهذه الفئة.

واستمع المحافظ إلى كل المشاكل لذوى الهمم، مؤكدا العمل على حلها، متمنيا لهم التوفيق ووعدهم باللقاء مرات عديدة.

وأكد مدير المديرية الدور المهم لذوى القدرات الخاصة المسئولية الاجتماعية بكافة الجهات بالدولة تجاه أبنائنا من هذه الفئة.

وفى نفس السياق كلف سعفان، مديرية القوى العاملة بالجيزة، بالانتقال الفورى إلى مصنع زيوت السيارات بأبو رواش لمعرفة أسباب الحريق الذى شبت فيه، وذلك بمجرد علمه بالحادث، وإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من المديرية، أشار إلى أن حادث حريق مصنع تصنيع زيوت السيارات بالقطعة رقم 3 ب إمتداد المنطقة الصناعية بأبو رواش الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوى، أسفر عن وفاة عن 5 أشخاص من العاملين بالمصنع،منهم مصريين، وسودانين، وعامل سعودى الجنسية.

كما أشار التقرير المذيل بتوقيع وكيل مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة محمد طه، إلى أن المنشأة تدار بدون ترخيص وغير مسجلة بسجلات حصر مكتب السلامة والصحة المهنية بشمال الجيزة، وأن المنشأة كانت تعمل قبل عام 2013 كمصنع للمنتجات الورقية وتم غلقها فترة ثم قام المالك للقطعة بتأجيرها إلى المدير المسئول عن المصنع حاليا، وتم مزاولة النشاط منذ عام ونصف تقريبا دون إصدار أية نوع من التراخيص.

وأعلن وزير القوى العاملة، بدء فعاليات الدورة الثانية التدريبية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهنى بحى الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، والتى تستمر 10 أيام من غدا السبت وحتى 30 أغسطس الجارى من الساعة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، يتم التقديم بمقر ديوان مديرية القوى العاملة، شارع أسيوط - سوهاج.

وأوضح الوزير أنه سيتم التدريب على أربعة أقسام هى: الطهى والمطبخ، والتحضير والمشروبات، والاستقبال، وخدمة الغرف والمغسلة، مشيرا إلى أن الجانب العملى يمثل 80% والنظرى الذى يمثل 20%، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر.

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 3 آلاف و445 شابا فى 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات بنى سويف، وبورسعيد، وقنا، وجنوب سيناء، وأسيوط والسويس بلغت 18 مليون، و851 ألفا و945 جنيه، والتفتيش على 3.186 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 2.785 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 2.785 عاملا.

وعلى جانب آخر، استطاع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 45 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 246 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 185 ألفا و487 دولارا، أى ما يعادل 2 مليون 901 آلاف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وأصدر وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان مصرى توفى إثر سقوطه من بناية فى أثناء عمله بالإردن، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعى وصاحب العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

كما تلقى سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى عن أن حكومة دولة الإمارات دعت جميع الأطباء المقيمين فى الدولة التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التى تمنحها وعائلاتهم إقامة طويلة لـمدة 10 سنوات، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى بمنح الإقامة الذهبية لأصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة ما يعزز شعورهم بالاستقرار ويسهم باستقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم.

وتلقى الوزير، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا فى إمارة أبوظبى أعلنت عن إجراءات اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة للزوار القادمين إلى إمارة أبوظبى.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا فى إمارة أبوظبى اعتمدت شهادة التطعيم، وذلك بأمكان الزوار من استخدام نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن مع تنفيذ قرار حصرية دخول بعض الأماكن العامة فى الإمارة على المطعمين اعتبارا من 20 أغسطس 2021.

وأشارت اللجنة أنه قبل السفر إلى الإمارة، يجب على الزائر التسجيل فى تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكترونى، من خلال خدمة "تسجيل القادمين"، وتعبئة النموذج وإرفاق الوثائق التى تثبت حالة التطعيم، ومن ثم تصل للزائر رسالة نصية تشمل رابطا لتحميل تطبيق الحصن.

وعند الوصول إلى أبوظبى، يحصل الزائر على الرقم الموحد فى المطار أو من خلال تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكترونى، ويقوم بالتسجيل على تطبيق الحصن باستخدام الرقم الموحد، ورقم الهاتف المسجل لدى الهيئة، أو رقم الهاتف الشخصى عند إجراء فحص مسحة الأنف PCR فى الدولة.

كما أوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة فى إمارة أبوظبى أعلنت عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين إلى إمارة أبوظبى من خارج الدولة، ويبدأ العمل بها من اليوم الأحد 15 أغسطس 2021.

وقالت الملحق العمالى: إن اللجنة أشارت إلى أنه يتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف "PCR" عند الوصول وفحص إضافى فى اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحى، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى، "منها مصر" فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف "PCR" عند الوصول والحجر الصحى لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص مسحة الأنف "PCR" إضافى فى اليوم السادس.

ويطبق البروتوكول على المطعمين بالكامل من المواطنين والمقيمين فى إمارة أبوظبى، وكذلك الزوار المثبت حصولهم على التطعيم فى تطبيق الحصن.

كما تضمن الحصاد، قيام مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بتوفير 23 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة على مهن أخصائية جلدية، واخصائية تجميل وممرضات بمجمع مودة الطبى العام بالمدينة المنورة براتب للطبيبات تتراوح من 25 ألف ريال إلى 35 ألفا للجلدية والتجميل، وراتب من 4.500 ريال إلى 5.500 ريال بالنسبة للممرضات حسب الخبرة ومزايا أخرى.

وفى نفس السياق، تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى بجدة فى إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، تفاوض الملحق العمالى عبدالحليم محمود لبيب مع مجمع مودة الطبى العام بالمدينة المنورة لتوفير 23 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة على مهن أخصائية جلدية، واخصائية تجميل وممرضات بمجمع مودة الطبى العام بالمدينة المنورة براتب للطبيبات تتراوح من 25 ألف ريال إلى 35 ألفا للجلدية والتجميل، وراتب من 4.500 ريال الى 5.500 ريال بالنسبة للممرضات حسب الخبرة ومزايا أخرى.

وأخيرا، وفى احتفالية أقامتها سفارة اليابان بالمدينة السويسرية جنيف، قام السفير إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة نيابة عن إمبراطور اليابان، بتكريم المهندس محمد بيبرس من أبناء الجالية المصرية بسويسرا، بمنحه وسام الكنز المقدس ذو الأشعة الفضية، وشهادة شكر وتقدير منحة من اليابان إمبراطورا ودولة، وذلك نظرا لتفانيه على مدى 37 عاما فترة عمله بالسفارة، وسط فرحة وتصفيق كل الحضور.

وأشاد السفير اليابانى بالدور الذى قام به المهندس بيبرس طوال فترة 37 عاما عمله بالسفارة، كان فيها قدوة ومثالا يحتذى به.

ومن جانبه وجه المهندس محمد بيبرس كلمة شكر لإمبراطور اليابان وسفيرها إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة على هذا التكريم المشرف الذى كان له عظيم الأثر فى نفسه، وامتد الشكر لكل السيدات والحضور.