إنفوجراف.. متابعات واجتماعات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - وأشار الانفوجراف إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، وناصر خليفة مدير المركز الوطنى لتخطيط واستخدامات أراضى الدولة، حيث تناول الاجتماع متابعة تطوير أصول وأراضى مراكز البحوث الزراعية فى محافظات الدلتا.

كما تابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعمال لجان تطعيم العاملين بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وقطاعاتها المختلفة، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واعمالا بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، كما أعلن الوزير أنه تم التنسيق بين وزارتى الزراعة والصحة لمد أعمال لجنة التطعيم بالوزارة أسبوع حتى 26 أغسطس الجارى، كما نفت الوزارة، ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، حول انتشار مرض حمى الوادى المتصدع بين الماشية فى بعض محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع محافظات الجمهورية فى 26 يونيو 2021، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.



واجتمع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، ومديرى عموم الإرشاد الزراعى، بمحافظات الدلتا، وذلك بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور خالد أبوشادى مدير مديرية الزراعة بالغربية، والدكتور حمدى جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، وذلك فى إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف دور الإرشاد الزراعى فى المحافظات المختلفة، لتوعية المزارعين وتوصيل التوصيات الفنية لهم، والمعلومات الإرشادية، وتقديم كل سبل الدعم الفنى لهم، واعلنت الوزارة، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، عن انه تم خلال هذا الأسبوع، مواصلة حملات المرور والمتابعة الحقلية على المزارعين فى الحقول بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وقال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين، بقطاع الإرشاد الزراعى، انه تم المرور هذا الأسبوع من خلال الإدارات المختلفة، على محافظات: الشرقية، المنوفية، الفيوم، والدقهلية.

وقام الدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بجولة فى المواقع الإنتاجية بمحافظة كفر الشيخ، لوقوف على سير العمل ومتابعة عمليات التطوير والتنمية بالمنطقة، إذ تابع مصيلحى المزارع السمكية ولاية الهيئة والمزارع المتداخلة مع المحافظة ووجه بضرورة الإزالة للمنتفعين بالأراضى دون اتباع الطرق القانونية، كما قام الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بزيارة إلى مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة وكارت الفلاح وايضا مشروع حياة كريمة والزراعات التعاقدية.



وأعلن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية، عن بدء الدورة التدريبية الدولية الثانية تحت عنوان: التدريب الفنى على اختبارات سلامة الغذاء، إذ شمل التدريب ممثلى 6 دول أفريقية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما نظم المعمل، ورشة عمل بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية للعاملين فى قطاع الصناعات الغذائية من أعضاء الغرفة تحت عنوان: الملوثات وأثرها على جودة وسلامة قطاع الصناعات الغذائية، وشارك فى الورشة ممثلو أكثر من 50 شركة من العاملين فى هذا المجال، فضلا عن رؤساء الأقسام بالمعمل، كما اعلنت عن انه تم الاتفاق بين هيئة الطاقة الذرية المصرية والمركزى لمتبقيات المبيدات على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، وبلغت اجمالى الشهادات التى أصدرها المعمل هذا الاسبوع بنتائج العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 4.300 عينة.

وأوضح الملخص الاسبوعى، انه تم حتى الآن تحصين أكثر من 4.4 مليون جرعة للماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية التى أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما نظم معهد التناسليات الحيوانية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الزراعة ببنى سويف ندوة حول تأثير الإجهاد الحرارى على إنتاجية الماشية الحلابة، وذلك وفقا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالإرشاد والتوعية للتغيرات المناخيةوارتفاع درجة الحرارة وتأثيرها.

ونظم معهد بحوث وقاية النباتات، هذا الاسبوع، دورة تدريبية بعنوان "المفترسات الأكاروسية ودورها فى زيادة المحاصيل التصديرية"، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بزيادة العائد القومى للزراعة من خلال زيادة تصدير الحاصلات الزراعية المختلفة وتقليل الفاقد منها من خلال مكافحة الآفات التى تصيبها، كما أعلن الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، افتتاح معمل جديد للتكنولوجيا الحيوية فى قسم بحوث أمراض القمح، وذلك فى إطار التطوير المستمر لمعهد بحوث أمراض النباتات، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وقامت القافلة البيطرية بمعهد بحوث التناسليات الحيوانيه، التى تم اطلاقها بمحافظة بنى سويف بفحص وعلاج وتلقيح، حوالى 4.800 رأس ماشية، لصغار المربيين بالمحافظة، كما أطلق المعهد قافلة بيطرية مجانية إلى محافظة البحيرة، لتقديم الدعم لصغار المزارعين والمربين إذ تستهدف القافلة القرى الاكثر احتياجا بالمحافظة بمراكز التحرير والمحمودية والرحمانيه وأبو حمص وأيتاى البارود وكوم حمادة فى الفترة من 14 حتى 19 أغسطس 2021، كما تواصل محطات إنتاج وغربلة التقاوى عملها على مدار الساعة وفى جميع الأيام والإجازات الرسمية استعدادا للموسم الشتوى بداية من زراعة حقول الإكثار حتى وصول التقاوى إلى المزارع وتطبيق كل الإجراءات والاشتراطات لإنتاج تقاوى منتقاة عالية الجودة.



ونفذ صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، بالتعاون مع جامعة دمنهور ومديرية الطب البيطرى بمحافظة البحيرة، قافلة بيطرية علاجية ارشادية، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، بمحافظة البحيرة، كما قامت الادارة العامة لفحص واعتماد التقاوى بتحرير محاضر للمساحات المخالفة دون تصريح من الإدارة العامة للتفتيش الحقلى والتى تم زراعتها لإنتاج تقاوى الذرة الشامية بسلالات مجهولة المصدر تضر بالاقتصاد القومى، وتم أيضا عقد اجتماع بمديرية الزراعة بالنوبارية لمتابعة منظومة الكارت الذكى والتدريب على الصلاحيات الجديدة لتسجيل الاستمارات مباشرة على التابلت من خلال التابلت الخاص بكل جمعية، وذلك بحضور المهندس أحمد تهامى مندوب الشركه المنظمه e-finance. لعمل الاستمارات المتبقبه وذلك لتسهيل صرف الأسمدة فى الموسم الشتوى بالكارت.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة.