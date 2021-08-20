بروتوكول تعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وشركة غازتك لتحويل السيارات

جدة - نرمين السيد - وقع بروتوكول تعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربى"، وشركة "غازتك" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لدعم أهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وإيماناً بأهمية توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر ودفع عمليات التصدير.





وأشار المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، وفقا لبيان صحفى، إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات وهى "تحويل محركات الأتوبيسات التى تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى، إنشاء محطة تحويل وتموين للسيارات المزودة بمحركات تعمل بالغاز الطبيعى، تصنيع المعدات الثقيلة بأحجام مختلفة".

وأكد أن هذا التعاون يقدم مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث، كما أكد "رزق" أن توقيع هذا البروتوكول يأتى ضمن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وهى التعاون مع كافة الشركات العالمية والمؤسسات المختلفة بالدولة بما يهدف إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة فى مصر مؤخرًا، ودعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة شركة "غازتك" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعميق التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربى تحقيقاً للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة التى تمتلكها بما يساعد فى دعم استراتيجية قطاع البترول لزيادة نسبة المكون المحلى لمشروعاته الجديدة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية، مضيفاً أن التعاون بين وزارتى البترول والإنتاج الحربى هو تعاون مثمر وفى مجالات متنوعة.