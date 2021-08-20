القوى العاملة: بدء التقديم للدورة الثانية للفندقة الشاملة بسوهاج غدا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء فعاليات الدورة الثانية التدريبية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهنى بحى الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، غدا السبت وتستمر 10 أيام حتى 30 أغسطس الجارى من الساعة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، يتم التقديم بمقر ديوان مديرية القوى العاملة، شارع أسيوط – سوهاج.





وأوضح وزير القوى العاملة أنه سيتم التدريب على 4 أقسام هى: الطهى والمطبخ، والتحضير والمشروبات، والاستقبال، وخدمة الغرف والمغسلة، مشيرا إلى أن الجانب العملى يمثل 80% والنظرى الذى يمثل 20%، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر.



وقال الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج: إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، ويشترط فى المتقدم:الحصول على مؤهل عالى أو متوسط، وحسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة، والأوراق المطلوبة للتقديم: صورتين من بطاقة الرقم القومى، وصورتين من المؤهل الدراسى، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض "بعد اجتياز المقابلة الشخصية"، وبرنت تأمينى "بعد اجتياز المقابلة الشخصية"، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد "كعب عمل"، وسيرة ذاتية للمتقدم.

ولفت إلى أن مميزات التدريب هى شهادة معتمدة باتمام الدورة من مديرية القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمى ومنتجع الهيلتون بالأقصر، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا تسمح للمتدرب بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومى وجواز السفر، وبدل نقدى يومى قدره 40 جنيها لكل متدرب تصرف فى نهاية الاربع أسابيع الأولى مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبى، وتكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بالأقصر لمدة أسبوعين مجانا، وتأمين ضد إصابة العمل، وزى موحد وادوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، والأولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وأشار إلى أن التدريب يشمل ندوات تثقيفية فى حقوق العمال وواجباتهم طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، حقوق المرأة وتشغيل النساء وتكافؤ الفرص فى القانون ووفقا لقرارات وزير القوى العاملة الجديدة رقم 43 لسنة 2021 والذى حدد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، ورقم 44 لسنة 2021 والذى حدد تنظيم عمل النساء ليلا.

وأوضح أنه يتم توزيع المنهج على المتدربين الذى تم إعداده بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتدريب المهنى وبرنامج الأغذية العالمى وقسم التدريب بالهيلتون، مشيرا إلى أنه تم توفير مواد التدريب والزى الخاص بالمتدربين والتأمين عليهم ضد إصابات العمل.

كما تم تجهيز ورشة الفندقة والتشغيل التجريبى لها وتزويدها بكل الأدوات اللازمة لإنجاح التدريب والوسائل التعليمية الحديثة من شاشات عرض وأجهزة تابلت، وتوفير مواد التطهير والتعقيم والكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.