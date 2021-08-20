موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا..والقنوات الناقلة

/646230/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-سيراميكاوالقنوات-الناقلة

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الجمعة أمام فريق سيراميكا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء،ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 نقاط أمام الأهلي حامل اللقب الذي تعثر بالتعادل السلبي مع طلائع الجيش، قبل 3 جولات من النهاية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري بشكل حصري، ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا على الهواء مباشرة على إحدى قنواتها.

كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران امسالخميس، وحرص على شرح النقاط الفنية الخاصة بفريق سيراميكا، والدور المطلوب من كل لاعب من الزمالك خلال المباراة.

وطالب المدير الفني من لاعبيه ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب، من أجل تحقيق هدف الفريق من اللقاء بحصد الثلاث نقاط.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

محمود الونش

خصع الثنائي محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات إضافية خلال مران امس الخميس.