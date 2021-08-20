/646233/طالبان-تلاحق-المتعاونين-مع-القوات-الأجنبية-بأفغانستان

حذرت وثيقة للأمم المتحدة من أن حركة طالبان كثفت بحثها عن الأشخاص الذين عملوا مع قوات حلف شمالي الأطلسي الناتو أو الحكومة الأفغانية السابقة، مضيفة :” إن المسلحين يتنقلون من منزل إلى منزل للعثور على أهداف ويهددون أفراد عائلاتهم”.

طالبان تلاحق المتعاونين مع القوات الأجنبية بأفغانستان

وأضافت أن الجماعة المتشددة حاولت طمأنة الأفغان منذ استيلائها على السلطة، ووعدت بأنه لن يكون هناك "انتقام"، ولكن هناك مخاوف من أن طالبان لم تتغير كثيرا منذ التسعينيات.

وجاء التحذير من أن المجموعة تستهدف "المتعاونين" في وثيقة سرية أصدرها المركز النرويجي للتحليلات العالمية، الذي يوفر معلومات استخبارية للأمم المتحدة.