/646232/إسكان-النواب-تعلن-موافقة-هيئة-المجتمعات-العمرانية-على-إنشاء-مستشفى-السادات-الجامعي

أعلن النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان ، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنشاء مستشفى السادات الجامعي بالمنوفية ، وفقاً للموقع المقترح كمستشفى جامعي علي المحور المركزي " رقم٢" بمدينة السادات على مساحة 12 فدان ، لتقديم خدمة طبية متميزة في مختلف التخصصات الطبية وفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏رئيس الجمهورية، ‏ليتمتع جميع المصريين بحياة صحية وآمنة من خلال نظام رعاية صحية متكامل وسهل الوصول وعالي الجودة .

إسكان النواب تعلن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على إنشاء مستشفى السادات الجامعي

وأوضح النائب أحمد أبو زيد أنه ووردت الي جهاز تنمية مدينة السادات الموافقة الفنية علي الموقع المختار كمستشفى جامعي علي المحور المركزي " رقم٢" بمدينة السادات وذلك من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويأتي ذلك في إطار الاتفاق بقيام الهيئة بتقديم الأرض وتشييد المستشفى وفق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمستشفيات الجامعية علي ان تقوم الجامعة بتوفير التجهيزات والكوادر البشرية اللازمة للتشغيل .

وأكد أحمد أبو زيد عضو لجنة الإسكان بالنواب أن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على إنشاء مستشفى جامعة السادات جاءت وفقاً للاقتراح برغبة المقدم منه للحكومة ، وفى إطار السعي المستمر لجامعة مدينة السادات بقيادة أ . د أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة ، والتعاون المثمر بين الجامعة ومحافظة المنوفية ممثلة في اللواء إبراهيم أحمد أبو لمون والنائب احمد أبو زيد نائب السادات لكى تتمكن جامعة السادات من أداء دورها المجتمعي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية لأهالي مدينة السادات ومدن وقرى المحافظة .

ووجه النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب تحية شكر وتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق ، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية ، والدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات ، والدكتور وليد عباس مساعد الوزير لقطاع التخطيط والمشروعات على هذا الإنجاز والاستجابة لمطلب الأهالى وتحقيق حلمهم بإنشاء هذا المستشفى لتقديم خدمة صحية وعلاجية لهم ، والذى جاء أيضاً بدعم من النائب سامر التلاوى أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية والسادة أعضاء مجلس النواب عن المحافظة .