موعد مباراة الأهلي ضد المصري..والقنوات الناقلة

/646228/موعد-مباراة-الأهلي-ضد-المصريوالقنوات-الناقلة

يدخل النادي الاهلي بعد التعادل أمام طلائع الجيش، لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري، حيث يسعى الأحمر لعدم فقد أي نقاط من جديد من أجل مواصلة المنافسة مع الزمالك.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي بملعب الإسكندرية اليوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وارتفع فارق النقاط بين الأهلي والزمالك، لـ4 نقاط عقب فوز الأبيض على دجلة بهدف دون رد ليصل للنقطة 74 فيما تعادل الأحمر مع الطلائع، مما جعله يصل للنقطة 69 خلف القلعة البيضاء، حيث يحتاج الأبيض للفوز في مبارياته المقبلة من أجل التتويج بشكل رسمي دون النظر لأي نتائج للفريق الأحمر.

نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الجولة الـ30 شهدت أحداثًا مثيرة حيث فقد الأهلي نقطتين ثمينتين أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب السويس الجديد، فيما نجح الزمالك في تحقيق الفوز أمام وادي دجلة العنيد والذي يصارع الهبوط رفي مباراة شهدت سيطرة زملكاوية على مجريات المباراة.

قائمة الأهلي أمام المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي – مصطفى شبير

خط الدفاع: محمود وحيد – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – محممد هاني – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – عمرو السولية – كوكا – محمود كهربا – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: والتر بواليا – صلاح محسن – مروان محسن.

جونيور اجاي

اكتفي جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجلسة في «الجيم»، وغاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء امس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري المقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن أجايي اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش مران الأهلي الجماعي.

وأوضح عبد الحفيظ: «أجايي يعاني من التهاب في العضلة الخلفية حيث اشتكى اللاعب بعد مران أمس، وخضع لفحص طبي كشف عن حاجته إلى تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة ٤ أيام، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية».