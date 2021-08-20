/646229/وزارة-الرى-تواصل-الإعداد-لأسبوع-القاهرة-الرابع-للمياه-والمقرر-عقده-في-أكتوبر-المقبل

وزارة الرى تواصل الإعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده في أكتوبر المقبل

وأكد الدكتور عبد العاطي أن هذا الحدث يأتي في إطار إهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه علي رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية ، ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير متسارع في إستخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية ، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه اقليمياً ودولياً ، مشيراً لوجود مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وشدد الدكتور عبد العاطى علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة للوقاية من فيروس كوفيد-١٩ "كورونا" لضمان سلامة جميع السادة المشاركين بالإسبوع. وتكثف السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها خلال الفترة الحالية من أجل الإعداد الجيد للأسبوع ، وتواصل السكرتارية تلقي طلبات تنظيم الجلسات الفنية وورش العمل والأحداث الجانبية من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية ، بالإضافة للطلبات الخاصة بتنظيم أحداث رفيعة المستوي بمشاركة وفود رسمية وعدد من الوزراء والسفراء وكبار الموظفين والخبراء الدوليين ، حيث تم تلقى طلبات لتنظيم أكثر من ٢٠٠ جلسة متنوعة.

كما سيتم خلال الأسبوع تنظيم جلسة رفيعة المستوي حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣ ، والذي سيضم نخبة من السادة رؤساء الوزراء والوزراء وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والقادة والخبراء ، من بينهم السيد/ وكيل الأمين العام لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة والسادة وزراء المياه بالدول العربية والأوروبية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسئولين من مصر ومختلف دول العالم.

كما تم توجيه الدعوة لعدد من كبار المسؤولين بالأمم المتحدة والسيد رئيس منظمة المياه التابعة لها وكذا السيد رئيس لجنة المنتدى العالمي للمياه والسيدة/ وزيرة الطاقة والتجارة البريطانية والمسئولة عن ملف التغيرات المناخية ومؤتمر cop26 ، لبحث المعوقات التي تواجه توفير التمويل اللازم لمواجهة أخطار التغيرات المناخية ، وذلك من خلال جلسة خاصة بتمويل المشروعات من صندوق المناخ الأخضر ، كما يتم التنسيق لعقد جلسة خاصة لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحي "فيكتوريا - البحر المتوسط" بدعم من البنك الأفريقي للتنمية.

هذا بالإضافة للعديد من الفعاليات الأخرى رفيعة المستوي ، والتي من بينها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية ، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية ، والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه ، ومنتدي حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي ، ومنتدي الاستثمار الأفريقي الأوروبي الذين ينظمهما الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الإتحاد من أجل المتوسط والبنك الإفريقي للتنمية ، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.

كما انضم الي انشطة الأسبوع “الشراكة الألمانية للمياه" ، والتي تعد الشبكة الوحيدة في قطاع المياه الألماني التي تركز على البعد الدولي وتقوم بتوحيد حوالي ٣٥٠ شركة ورابطة ومؤسسة تجارية من قطاعات الأعمال والعلوم والبحوث ، وتمتلك الشبكة ١٥٠ عامًا من الخبرة في إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحي ، ومتخصصين من ذوي الكفاءة العالية في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والابتكار.

كما يتضمن الاسبوع معرضاً لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي واساليب اعادة استخدام المياه وتتابع السكرتارية بإستمرار موقف المسابقات المختلفة التي ستُعقد خلال الحدث منها مسابقة أفضل مشروع تخرج ، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق ، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام للعام الرابع على التوالي من خلال أسبوع القاهرة للمياه ، حيث قامت لجنة التحكيم بتقييم واختيار أفضل ١٠ تجارب ، و سوف يتم تقديم أنظمة ري ذكية للمراكز الأولى ، وتقدم الجوائز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، وعلى جانب آخر، تتواصل الترتيبات الخاصة بمسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن مشاركات بمشروعات وابتكارات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)تحت رعاية بنك الاستثمار الأوروبي.

كما تم إصدار الإعلان الأول الخاص بالاسبوع وكذا العدد الأول والثاني من النشرة الإخبارية الخاصة بالاسبوع والتي يمكن متابعتها من خلال موقع الأسبوع وصفحة الفيسبوك الخاصة به ، وسوف يتم خلال الفترة القادمة الإعلان بشكل دوري عن التقدم المحرز في الإعدادات الخاصة بالاسبوع والشركاء والرعاة من مصر وخارجها ، ولا يزال باب التسجيل مفتوحاً لتسجيل الأفراد والمجموعات على الرابط التالي : https://www.cairowaterweek.eg/register/