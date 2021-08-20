صور.. مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يستقدم قافلة لتطعيم العاملين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن زيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وفى هذا الصدد أشار المهندس رفيق رزق رئيس مجلس الإدارة، إلى أن مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات قام بتخصيص وحدة تطعيم للعاملين داخل المصنع تحت إشراف اللواء أحمد أمين أحمد رئيس القطاع الإدارى بالمصنع وبالتنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية وإدارة شبين القناطر، حيث تم الحرص على متابعة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بتطعيم العاملين ومتابعة آلية العمل وفقًا للمنظومة التى أقرتها وزارة الصحة والسكان، والتأكيد على أهمية الحفاظ على انتظام وسير العمل بالمصنع واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

كما قام رزق، بتوجيه الشكر إلى الأطقم الطبية لدورهم الكبير فى تقديم أوجه الدعم لوقاية المواطنين من فيروس كورونا، وكذلك جهودهم فى تقديم اللقاح للعاملين بـ "مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات".