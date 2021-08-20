طارق شوقى عن تابلت الثانوية: هدية من الدولة لاستخدامه فى الجامعة

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جدة - نرمين السيد - وأكد شوقى فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلًا: يحتفظ طلاب الثانوية العامة بالتابلت الحكومى لاستخدامه فى التعلم فى المرحلة الجامعية كهدية من الدولة المصرية ولا صحة لأى إشاعات تخالف هذا التوضيح.
وأوضح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسى الجديد 2021-2022، سيبدأ بشكل نظامى وبحضور كامل من الطلاب.
وأشار إلى أن المصادر الرقمية والأونلاين ستكون مكملة للعملية التعليمية وليست بديلا لها، إلا فى حالات الضرورة القصوى والوباء.
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