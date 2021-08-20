التراس: مشاركة «العربية للتصنيع» فى «حياة كريمة» فرصة ذهبية لتوطين الصناعة

جدة - نرمين السيد - أعرب الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن ترحيبه بزيارة وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب والشيوخ، مثمنا الدور الذى يحققه البرلمان المصرى، إذ شهد انطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة بفكر جديد يوصلنا إلى مصاف العالم المتقدم.





جاء هذا فى إطار زيارة وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب والشيوخ، لمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع وأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب.

وأضاف التراس أن البرلمان المصرى يشهد حالة من التناغم بين جميع الأحزاب داخل مجلسى النواب والشيوخ، وهى حالة نادرة فى الحياة السياسية والحزبية، لكنها تحققت داخل المجلس الحالى تحت خط وهدف واحد وهو تحيا مصر، الذى وضعته القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحرص الفريق عبد المنعم التراس، على فتح حوار مع وفد نواب مجلسى النواب والشيوخ، حيث أشار إلى أن العربية للتصنيع تعد أحد قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها على مدار الأجيال، مشيرا إلى تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومى كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر ودورها فى تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، فضلا عن خطتها لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية فى العديد من مجالات الصناعة ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة وعربات نقل الأموال ومجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والالكترونيات والتابلت والتحول الرقمى والصناعات الطبية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات النقل الكهربائى الذكى والسكك الحديدية وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبى وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وأشار التراس إلى وصول أحدث وأكبر ماكينات تشغيل وتشكيل المعادن والتى تعمل بنظام التحكم الرقمى إلى مصنع سيماف والتى تعد أول ماكينة فى الشرق الأوسط والثامنة على مستوى العالم، وتعمل بنظام التحكم الرقمى بالكامل لتصنيع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بأحدث تكنولوجيا عالمية على أرض مصر، وذلك بالتعاون مع شركة «دى إم جى مورى» الألمانية العالمية.

كما تطرق التراس إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال إنها تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلى فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصرى، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة، التى تمتد لكل مناحى الحياة والخدمات الأساسية فى القرى المصرية.

وشدد التراس على اهتمام العربية للتصنيع بتنفيذ مشروعات التحول الرقمى لكل المؤسسات والوزارات بالدولة، فضلا عن تولى الهيئة العربية للتصنيع مشروع تأثيث وفرش مبانى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن العربية للتصنيع أنشأت مصنع 30 يونيو لمواسير البولى ايثيلين بمختلف أقطارها ووصلاتها والتى تعتمد عليها مشروعات البنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى وتبطين الترع.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أبدى وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما توجه الوفد البرلمانى لتفقد أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب.. حيث تفقدوا المعامل الحديثة التى تم تجهيزها بالأجهزة والماكينات المرقمنة والبرمجيات ومساعدات التدريب اللازمة من حواسب وأنظمة محاكاة وغيرها، ويتم الربط بينهم بشبكة داخلية، علاوة على نموذج حى لمصنع ذكى متكامل مما يوفر للمتدرب كافة السبل اللازمة للتدريب وتمكنه من الممارسة الفعلية لهذه التطبيقات، بما يحقق تحولا رقميا آمنا يستهدف عائدا أفضل على الاستثمار ورفع كفاءة الإنتاج وجودته والتحكم فى التكاليف وتعميق المكون المحلى.