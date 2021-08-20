القوى العاملة: تعيين 855 شابا منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 855 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3320 شابا منهم 20 من ذوى القدرات.





وأوضح وزير القوى العاملة أن المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 37 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 9 عمال مسجلين، و4.000 جنيه لعاملين رعاية صحية، فضلا عن تسجيل 35 عاملا جديدا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضى- إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 781 منشأة وتم القيام بـ 23 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 101 شكوى عمالية تم تسوية 4 شكاوى منها، وإحالة 28 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 29 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1.970 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1970 عاملا على مهن مختلفة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 350 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.