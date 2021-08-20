صور.. «الشباب» تنظم ورش عمل حول مهارات التعلم الذاتى

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الشباب والرياضة، مساء أمس الخميس، ورش عمل حول مهارات التيسير والتعلم الذاتى، للمشاركين فى الدورة التدريبية لإعداد مدربين TOT، فى إطار مشروع برلمانات لتنفيذ المبادرات المجتمعية،الذى يحمل شعار «دورنا »، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.





ويشارك ضمن الفعاليات 75 مدرباً ومدربة من 15 محافظة هى"شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الاسكندرية، الوادى الجديد سوهاج، قنا، مطروح، كفرالشيخ، دمياط، الجيزة، قليوبية، البحر الأحمر" بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، خلال الفترة من 18 لــ 22،بمركز التعليم المدنى بدمياط.

استهلت الفعاليات بتقسيم المشاركين بالبرنامج الى 3 ورش عمل، بحضور الدكتور محمد صلاحى، منسق برامج منظمة اليونيسيف، استشاريون التدريب كلا من خالد الشافعى، حسام عبدالنبى، أميرة جمال، أحمد شبل، إيمان مصطفى، محمود كمال".



وتعرف المشاركون خلال ورشة العمل الأولى، على تقنية التيسير فى مساحات مفتوحة، والتمارين المرافقة لها، وعمل المشاركون من خلال التدريب على استحضار عملية التيسيير فى مساحة مفتوحة، بجانب مهارات التيسير التفاعلية من خلال الصوت التفاعلى ولغة الجسد، أخلاقيات وسلوكيات التعامل، والتعامل مع المواقف والأنماط المختلفة، تعزيز كفاءة المدربين والعمل على التطوير والتحسين المستمر واكتشاف جوانب الإبداع وتنميتها.



وحملت ورشة العمل الثانية تطبيقات عملية لكل المشاركين لإستعراض مهاراتهم التيسيرية وتطويرها بشكل علمى.



كما تناولت ورشة العمل الثالثة آليات رصد وتحديد الإحتياجات المجتمعية من منظور التنمية المجتمعية وربطها بالمفاهيم والأطر الخاصة بالمبادرات المستهدفة وتناولها بشكل إبتكارى مؤثر وإيجابى يلبى الإحتياجات المجتمعية.



ويشارك فى الدورة التدريبية 75 مدربا ومدربة من 15 محافظة هى"شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان،أسيوط، القاهرة، الاسكندرية، الوادى الجديد سوهاج، قنا، مطروح، كفرالشيخ، دمياط، الجيزة، قليوبية، البحر الأحمر"، ذلك بعد اجتيازهم للمقابلات الشخصية وفقًا للشروط والمعايير التى حددتها وزارة الشباب والرياضة.



وتستهدف مخرجات البرنامج المرحلة العمرية للنشء والشباب من 13 _19 عاما، تدريب 3.750 مدربا ومدربة بطريقة مباشرة، تدريب 12.000 من القرناء،على أن يكون 30% من المستفيدين من الجنسيات الآخرى، التنفيذ الميدانى للمبادرات المجتمعية يستهدف نحو 300 مبادرة مجتمعية بواقع 20 مبادرة لكل محافظة.

وتحمل المبادرات المجتمعية لبرنامج «دورنا» أطر ومفاهيم واضحة من خلال 3 محاور رئيسية هامة "تمكين الفتيات بكل أنواعه، التوافق المجتمعى نحو المواطنة والتعايش السلمى ونبذ العنف،دعم اللاجئين والمهاجرين".