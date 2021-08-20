أهم الأخبار المتوقعة، اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" 84 رحلة جوية دولية وداخلية؛ لنقل 10 آلاف و937 راكبا لعدد من مدن وعواصم العالم.

الإسكندرية

يواجه فريق الأهلى نظيره المصرى فى التاسعة مساء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 32 من الدورى الممتاز.

السويس

يلتقى الزمالك مع سيراميكا كليوباترا فى التاسعة من مساء على إستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة ٣٢ من عمر الدورى الممتاز.

الإسماعيلية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم للنادى الإسماعيلى فريق وادى دجلة ضمن منافسات الأسبوع الــ32 من بطولة الدورى الممتاز.

القاهرة

تستعد وزارة الشباب والرياضة لطرح الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك..صحتك" بإجمالى 3200 دراجة بواقع "2000 دراجة جبلى، 600 دراجة هجين، 400 دراجة للفتيات، 200 دراجة كهربائية.

الجيزة

غلق جزئى لشارع أحمد عرابى أمام سنترال المهندسين بمحافظة الجيزة فى الإتجاهين لمدة 3 أيام وذلك اعتبارا من اليوم وحتى صباح الأحد القادم؛ وذلك لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال إصلاح كابل كهربائى "جهد متوسط" لخدمة منطقة المهندسين على أن تكون الأعمال إبتداء من الساعة 2 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

بروكسل

يجتمع حلف الناتو لبحث التطورات فى أفغانستان وجهود الناتو لضمان الإجلاء الآمن والمنظم لمواطنى الدول الحلفاء والشركاء الأفغان.

بيروت

يناقش مجلس النواب اللبنانى فى جلسة عامة رسالة وجهها الرئيس اللبنانى ميشال عون للمجلس تتضمن داعيات قرار حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات.

بيروت

يستأنف الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتى لقائاتهما ضمن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.