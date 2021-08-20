قضت علي الطاعون.. أعرف ليه لازم نحب حيوان العرسة؟

/646224/قضت-علي-الطاعون-اعرف-ليه-لازم-نحب-حيوان-العرسة

يصنف حيوان العرسة كواحد من الثدييات التي يتراوح طولها من ١٠ إلى ١٥ سنتيمتر، مع ذيله الطويل جدًا، ويستطيع هذا الحيوان التكيف مع البيئة التي يعيش بها، ويتميز عن غيره من القوارض بالمرونة والليونة ويتمكن من ثني جسده بالكامل.

وعلي غير المتعارف عليه من عدم حب حيوان العرسة لأسباب كثيرة أبرزها أن هذا الحيوان يأخذ أروح الطيور التي يتغذى عليها الإنسان، حتي لقبت العرسة في الريف المصري بـ "خناقة الكتاكيت"، لكن مع مراجعة التاريخ المصري نجد أن العرسة، هي من أهم أسباب إنقاذ الملايين من المصريين حيث ساهمت العرسة في القضاء علي وباء الطاعون.

فمع انتشار الوباء في فترة الحكم العثماني وخاصة في فترة حكم السلطان حسن، حتي قضى الوباء علي أكثر من 40% من عدد سكان الدولة.

ولم تشهد تلك الفترة تطور كافي في الطب للقضاء علي الطاعون، حتي توصل الأوروبيين مع النهضة الأوروبية لأحد أهم أسباب انتشار الوباء وهي "الفئران".

وبعدما تولي محمد علي باشا حكم مصر وعلم بهذه المعلومة، حاول مع السلطات الصحية للدولة الوصول لحل للقضاء علي الفئران، حتي علم أن حيوان العرسة هي من تستطيع أن تخلصهم من الفئران.

فأمر محمد علي بجمع العرسة من صحراء سيناء، ونشر الحيوان داخل المحافظات المصرية وخاصة دلتا مصر، القاهرة، الأسكندرية.

نجحت العرسة في القضاء علي الفئران وبالتالي التخفيف من شدة الطاعون، وبذلك تكون العرسة قد نجحت في إنقاذ ملايين الأرواح من المصريين.

اختلف المصريين بعد تلك الفترة في التعامل مع العرسة، فمنهم من تعامل علي أن هذا الحيوان مصدر للتفاؤل ومنع الأرواح الشريرة والحسد، والبعض الآخر يري عكس ذلك.