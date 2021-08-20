ثلاث فضائح في مؤتمر تقديم مدرب الزمالك الجديد للسلة«صور»

/646223/ثلاث-فضائح-في-مؤتمر-تقديم-مدرب-الزمالك-الجديد-للسلةصور

انتهت الفقرة الأولى من المؤتمر التقديمي للمدير الفني الجديد فانجيليس أنجيلو، بإمضاء العقود بين أنجيلو وإدارة نادي القلعة البيضاء، بشكل رسمي بين الطرفين.

تقديم قميص النادي للمدرب

وفي الفقرة الثانية تم إهداء المدير الفني الجديد قميص الفريق، ولكن هنا تكمن المشكلة، في قميص الفريق، وهو من المفترض أن يكون لفريق السلة، وليس القدم، ولو كان لفريق القدم فإنه ليس بقميص النادي الأصلي.

ثلاث فضائح في مؤتمر فانجيليس:

الأولى: تقديم قميص كرة القدم لمدرب السلة الجديد لفريق النادي.

الثانية: تقديم قميص النادي وليس الخاص بالموسم الجاري.

الثالثة: نسخة مزيفة من قميص الزمالك تقدم للمدرب الجديد.

قميص الزمالك الأصلي:

قميص سلة الزمالك:

من هو فانجيليس أنجيلو؟

فانجيليس أنجيلو ‏ مواليد 11 نوفمبر 1962 في خالكيذا، هو مدرب كرة سلة يوناني ولاعب سابق.

بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1984، درب في الدوري اليوناني لكرة السلة، اعتزل اللعب في 1996.

لعب مع نادي أولمبياكوس لكرة السلة ونادي بانيونيس لكرة السلة.

انجازات أنجيلو كمساعد مدرب؟

حق العديد من الإنجازات وهو في منصب كمدرب مساعد منها:

كأس أوروبا لكرة السلة : (2006)

كأس اليونان لكرة السلة الفوز: (2011)

الدوري الأوروبي لكرة السلة : (2012)

الدوري اليوناني لكرة السلة : (2012)

الأندية التي تولى تدريبها

وتولى تدريب العديد من الفرق، ومنها دينامو موسكو وأولمبياكوس وبروميثياس باتراس بي سي وأنادولوا أفيس التركي، وكانت آخر محطاته التدريبية فريق أيك أثينا اليوناني، والذي حصد معه المركز الرابع بدوري الموسم الماضي.

تفاصيل عقد أنجيلو

ويقود المدير الفني اليوناني سلة الزمالك لمدة موسم واحد وفقا للاتفاق الذي تم مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي منذ قليل.

وحقق الزمالك في الموسم المنقضي لقبي بطولة أفريقيا "الأفروليج" ودوري السوبر، فيما ودع بطولة كأس مصر من مرحلة نصف النهائي.

والجدير بالذكر أن توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك، بقيادة الإسباني أوجوستي بوش المدير الفني للفريق، ببطولة دوري السوبر للمرة ال 15 في تاريخه، وذلك بعد التغلب على فريق الإتحاد السكندري تحت قيادة أحمد مرعي المدير الفني للفريق، في المباراة التي جمعت الفيرقين في نهائي بطولة دوري السوبر، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة جولات مقابل جولتين لزعيم الثغر.