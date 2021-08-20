باحث اقتصادى للطاهرى: العاصمة الإدارية ستدر ربحا بعد إعلان طرحها بالبورصة

وأضاف الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الاقتصاد المصرى هو أحد أنجح الاقتصاديات فى المنطقة، مبينا أن معدل التضخم انخفض إلى 5% وهو ضمن المستهدف الذى حدده البنك المركزى، كما أن الاحتياطى الأجنبى وصل إلى أكثر من 40 مليار دولار، ومعدل البطالة انخفض عن 7%.
وأوضح بيومى أن الفترة التى أعقبت أحداث 25 يناير، اتسمت بوجود فصيل سياسى له أيدولوجية معينة يبنى علاقات مصر بالدول الخارجية وفقا لأيدولوجياته، حيث حاولت مصر حينها أن تحصل على قرض من صندوق النقد الدولى، لكنها فشلت وكان الوضع الاقتصادى سيئ للغية، وكان حجم الاحتياطى الأجنبى، 13 مليار دولار، يكفى فقط 3 شهور من استيراد مصر.
وتابع الباحث المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن هذا الوضع الاقتصادى استلزم قرارات مصيرية وجوهرية لتحسين الاقتصاد المصرى، من أجل أن يقوم الاقتصاد المصرى من جديد.
وشدد بيومى على أن الرئيس نظر إلى مصلحة المواطن والدولة، حيث قرر يأخذ قرارات إصلاحية كبيرة، وهو القرار الصحيح، مبينا أن المؤشرات الدولية الأخيرة تؤكد بعد نظر الرئيس السيسى.
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