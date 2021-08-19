مصرع شخص وإصابة اخر حصيلة انهيار عقار بمدينة دمنهور.. صور

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لقي شخص مصرعه واخر مصاب إثر انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمدينة دمنهور وجرى البحث عن جثث ومصابين اخرا أسفل الأنقاض.

كان قد شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، انهيار عقار مكون من 5 طوابق بشارع السجن، وتوجهت سيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث.

مصرع شخص وإصابة اخر حصيلة انهيار عقار بمدينة دمنهور حتي الان

تلقت غرفة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، بلاغا بسقوط عقار بشارع السجن بمدينة دمنهور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل

من جانبه، تابع كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع الحماية المدينة، أعمال تأمين المنطقة المحيطة بالعقار، وجار معاينة العقار ورفع آثار الانهيار