انهيار عقار مكون من 5 طوابق بدمنهور (صور)

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، انهيار عقار مكون من 5 طوابق بشارع السجن، وتوجهت سيارات الحماية المدنية والإسعاف لنقل الضحايا لمستشفى دمنهور التعليمي.

كان قد تلقت غرفة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، بلاغا بسقوط عقار بشارع السجن بمدينة دمنهور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.

من جانبه، تابع كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع الحماية المدينة، أعمال تأمين المنطقة المحيطة بالعقار، وجار معاينة العقار ورفع آثار الانهيار.