/646219/صراع-الصفقات-الأهلي-والزمالك-حبايب-خلال-الإنتقالات-الصيفية-الجارية

علي غير المعتاد في صراع الصفقات الذي كانت تشهده الكرة المصرية بنهاية كل موسم، بين القطبين الأهلي والزمالك، من بين تصادم في التعاقد مع الصفقات، حتي وإن لم يكن الفريق في أكثر احتياجاته إليه، من ينسي صالح جمعة الذي جمد في ثلاجة الأهلي حتي لا ينتقل اللاعب للزمالك، الجابوني ماليك إيفونا كان الأغلى في وقته وذلك بعد تدخل الزمالك ومغالته علي الأحمر.

حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في الكرة المصرية مواسم الانتقالات، بسبب التزاحم الشديد بين القطبين لخطف اللاعبين المتميزين في الدوري المصري الممتاز، أو خارج مصر، وذلك لمحاولة كل طرف في تحقيق إنجاز شخصي علي الاخر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الا أن هذا العام يكاد يخلوا من صراعات نهاية كل موسم، حيث يتجه كل فريق تجاه المراكز التي تحتاج تدعيم، وذلك بسبب الأزمة المالية التي يشهدها الزمالك، والتي تبعده عن مزاحمة غريمه الذي بالفعل أنهى التعاقد مع لاعب النجوم المعار لفريق إنبي "كريم فؤاد"، ويقترب بشده من التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، ولويس ميكيسوني.

وعلي الجانب الاخر في الزمالك يبدو الأمر غامضا، فلم يتم الإعلان حتي الان عن إتمام التعاقد مع صفقات جديدة، هذا ما جعل جماهير الفارس الأبيض في حيرة كبيرة من بين الفرحة من قدرة الإدارة من التكتم علي أخبار الفريق، أو الخوف من أن لجنة الكرة بالزمالك لم تتعاقد مع لاعبين جدد بس الأزمة المالية التي يعيش فيها الأبيض حاليا.

وعلي مدار التاريخ الحديث زاحم الزمالك نظيرة الأهلي علي الصفقات

ويستعرض موقع دوت الخليج صفقات الصراع بين الأبيض والأحمر:

أيمن حفني: كان من أبرز الأسماء التي تزاحم الأهلي والزمالك علي ضمها إلا أنها حسمت في الاخير للزمالك.

حسين السيد: لفت الأنظار بعد رحيله عن الأهلي، وتنافس الفريقين لكنه عاد الي بيته، واستغني عنه الأهلي لاحقا.

خالد قمر، أحمد دويدار، معروف يوسف: ثلاثي الشرطة الشهير الذي نجح الزمالك في التعاقد معهم، بعد صراع مع الأهلي.

باسم علي، محمد رزق، محمد فاروق: بعدما نجح الزمالك في خطف ثلاثي الشرطة، ليرد عليه الأهلي بالتعاقد مع ثلاثي المقاولون.

وليد سليمان: رغبة الحاوي في إرتداء القميص الأحمر هي من حسمت الصفقة.

أحمد الشيخ: شهدت هذه الصفقة تنافس كبير بين القطبين، لكن اللاعب فضل الأهلي.

ميدو جابر: حسمت الصفقة للأهلي.

طارق حامد: زاحم الأهلي الزمالك بقوة في ضم اللاعب لكن حامد حسم الأمر واختار الأبيض.

جون أنطوى: بعد تألق اللاعب اللافت وحصولة علي لقب هداف الدوري، تنافس القطبين، إلا انه إنضم للأهلي.

مروان محسن: نجح الأهلي في حسم الصفقة.