نشرة أخبار الأهلي اليوم: موسيماني يعلن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة المصري.. عودة ثنائي المارد الأحمر للتدريبات الجماعية.. إصابة سعد سمير بنزلة برد

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شهد النادي الأهلي اليوم الخميس على العديد من الأحداث الهامة والشيقة، وخاصتاً على مستوى الفريق الأول بالنادي، ويستعد لمباراه غداً أمام المصري، في لقاء الأسبوع الثاني والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن قائمة فريقة امام المصري البورسعيدي، في لقاء الأسبوع الثاني والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة المصري

في خراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي – مصطفى شبير

خط الدفاع: محمود وحيد – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – محممد هاني – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – عمرو السولية – كوكا – محمود كهربا – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: والتر بواليا – صلاح محسن – مروان محسن.

جونيور اجاي

اكتفي جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجلسة في «الجيم»، وغاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري المقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن أجايي اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش مران الأهلي الجماعي.

وأوضح عبد الحفيظ: «أجايي يعاني من التهاب في العضلة الخلفية حيث اشتكى اللاعب بعد مران أمس، وخضع لفحص طبي كشف عن حاجته إلى تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة ٤ أيام، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية».

سعد سمير

اكتفي سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بخوض تدريبات خفيفة على هامش مران الأهلي الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمباراة المصري غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأدى سعد سمير جلسة في الجيم وتدريبات جري حول الملعب، في إطار البرنامج الموضوع له بسبب معاناته من نزلة برد.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، إن غياب سعد سمير عن التدريبات الجماعية جاء بسبب معاناة اللاعب من نزلة برد.

أيمن أشرف وحسين الشحات

أنتظما ثنائي الأهلي أيمن أشرف وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري، المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان أيمن أشرف قد أدى جلسة علاج طبيعي على هامش مران الأهلي أمس، بسبب آلام في عضلة السمانة، فيما اكتفى حسين الشحات بأداء جلسة في «الجيم» بسبب شكواه من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

يذكر أن مران اليوم شهد غياب جونيور أجايي لاعب الفريق، عن المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، بسبب شكواه من ألم في العضلة الخلفية.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن أجايي يعاني من التهاب في العضلة الخلفية، حيث اشتكى اللاعب بعد مران أمس، وخضع لفحص طبي كشف عن حاجته إلى تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة ٤ أيام، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية.