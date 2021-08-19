صراع الهبوط.. أسوان يسقط أمام بيراميدز بهدفين دون رد«فيديو»

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انتهت احداث مباراة بيراميدز وأسوان، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح فريق السماوي، في لقاء الأسبوع الثاني والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي، معقل الفريق السماوي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح إسلام عيسى في تسجيل الهدف الأول ي اللقاء في الدقيقة الثالثة من لوقت البدل الضائع من الشوط الأول، من خلال تمريرة من محمد حمدي الي اسلام عيسى المتمركز داخل منطقة الجزاء فاستلم الاخير الكرة بشكل رائع ثم سدد كرة قوية سكنت أعلى يسار المرمى.

🎥⚽️ هدف التقدم لنادي بيراميدز على اسوان عن طريق اسلام عيسي#بيراميدز_اسوان



pic.twitter.com/lrLxIie5cN — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 19, 2021

سجل إسلام عيسى الهدف الثاني له في المباراة ولفريقة في شباك أسوان، في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، من خلال هجمة مرتدة لصالح فريق بيراميدز انتهت بتمريرة من محمد الجباس من جهة اليسار الي اسلام عيسى المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد كرة قوية سكنت اقصى يمين المرمى.

🎥⚽️ اسلام عيسى لعيب كبير

سجل هدفين جميلين اليوم لصالح فريقه #بيراميدز #بيراميدز_اسوان



pic.twitter.com/U5BBIQVJWa — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 19, 2021

تشكيل بيراميدز أمام أسوان:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود صابر.

خط الهجوم: إبراهيم عادل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - عبد الله بكري - جون أنطوي - طارق طه - إبراهيم حسن - محمود حمادة - أحمد فتحي - دودو الجباس

تشكيل فريق أسوان في المباراة

وجاء تشكيل أسوان كالتالى:عمر رضوان في حراسة المرمى، أحمد سالم صافى، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد العشري، الحسينى سمير، محمد خليفة، أحمد الألفى، أحمد صغيري، محمد أسامة، مانويل إيجيبتور.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل المباراة:

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 46 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 56 هدفاً.