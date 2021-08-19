/646215/إيهاب-جلال-يبحث-عن-الفوز-أمام-وادي-دجلة-مع-الإسماعيلي-بوجوه-جديده

شهدة قائمة الإسماعيلي أمام وادي دجلة على العديد من الوجوة الجديده داخل قائئمة الفريق، في لقاء الغد، في الجولة الثانية والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويأتي في مقدمة الوجوه الجديدة زياد طارق ومحمد سليمان.

فشل فريق الدراويش، في تحقيق الفوز في اللقاء الأخير له في الدورين أمام إنبي، بعد الخسارة بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيلقاء الأسبوع الواحد والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي أمام وادي دجلة:

حارس مرمى: محمد صبحى - محمد مجدى - عبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع: باهر المحمدي - مروان الصحراوي - محمد هاشم - حسين السيد - محمد نصر - مصطفى الزناري - محمد إيهاب.

خط الوسط: عماد حمدي - محمد حسن - عمر الوحش - أحمد مصطفى - أحمد مدبولي - محمد الشامي - محمد عادل - مصطفى فارس - أري بابل - محمد بيومي - محمد الضرف - محمود دونجا - محمد سليمان - محمد عبد السميع - محمد صادق - زياد طارق.

خط الهجوم: شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف - مروان شوقي - بينسون شيلونجو.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وإنبي

وتلقى فريق الإسماعيلي الخسارة أمام فريق إنبي مساء اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الـ 31 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ضرب فريق إنبي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الرابعة والثلاثون من عمر المباراة، عن طريق جون إيكوي، وأكد مصطفى شلبي بالهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 48 ليضمن لفريقة ثلاث نقاط على الدراويش.

عاد شكري نجيب بفريق الإسماعيلي ليقلص الفارق في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، ويسجل هدف الدراويش الوحيد في اللقاء.

أرقام طارق حامد في لقاء الإسماعيلي

-تصدر الثلاثي طارق حامد ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي قائمة أفضل الأرقام في عدد اللمسات والتمريرات خلال المباراة .

-طارق حامد يعتبر أكثر اللاعبين في عدد اللمسات بـ 89 لمسة ثم يأتي بعده الثنائي محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي بـ 77 لمسة .

-في التمريرات، تصدر أيضا طارق حامد القائمة بـ 57 تمريرة وجاء بعده محمد عبد الشافي بـ 45 تمريرة ثم حمزة المثلوثي بـ 44 تمريرة .

-جاء اللاعب سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق وصاحب الهدف الثاني في المركز الأول من حيث عدد التسديدات على مدار المباراة والتي وصلت إلى 4 تسديدات منها تسديدتان على المرمى .

-حصل الزمالك خلال مباراة الإسماعيلي على 8 ركنيات قام أحمد سيد زيزو بتنفيذ 6 ركنيات منها وأحمد أبو الفتوح ركنيتين.