نشرة أخبار الزمالك اليوم الخميس: فانجيليس أنجيلو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة السلة.. كارتيرون يعقد جلسة فنية.. تدريبات إضافية لثنائي الفارس الأبيض.. مهلة أخيرة للعضويات الساقطة منذ 8 سنوات

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شهدت الساحة الرياضية اليوم الخميس، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار، وبالأخص في نادي الزمالك، قبل لقاء نادي سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الثاني والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز، في الجمعة القادمة، وقرار مجلس إدارة لنادي بمنح فترة أخيرة للعضويات الساقطة منذ 8 سنوات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران اليوم الخميس، وحرص على شرح النقاط الفنية الخاصة بفريق سيراميكا، والدور المطلوب من كل لاعب من الزمالك خلال المباراة.

وطالب المدير الفني من لاعبيه ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب، من أجل تحقيق هدف الفريق من اللقاء بحصد الثلاث نقاط.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا غدا الجمعة على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

محمود الونش

خصع الثنائي محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات إضافية خلال مران اليوم الخميس.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لتجهيز اللاعبين لمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد غيابهم عن لقاء وادي دجلة الأخير بسبب تراكم الإنذارات.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا غدا الجمعة على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا بدنيا خاص للاعبين خلال مران اليوم الخميس.

وقام فرناندو مخطط الأحمال بتخفيف الحمل البدني للاعبين حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق في ظل ضغط المباريات الأخيرة.

تدريبات الزمالك

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية عبارة عن جري خفيف حول الملعب، ثم أداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة وبدون كرة من خلال تقسيمهم إلى عدة مجموعات.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا غدا الجمعة على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

فانجيليس أنجيلو

أعلن نادي الزمالك اليوم الخميس، وبشكل رسمي عن التعاقد مع اليوناني، فانجيليس أنجيلو، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة السلة، بعد رحيل الإسباني أوجستي بوش، في نهاية الموسم المنصرم.

ويمتلك اليوناني فانجيليس أنجيلو، العديد من الأرقام والبطولات في عالم كرة السلة سواء في كلاعب أو مساعد مدرب، أو مدرب.

مهلة أخيرة للعضويات الساقطة منذ 8 سنوات

تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، موافقة الجهة الإدارية ووزارة الرياضة بالسماح للأعضاء الذين سقطت عضويتهم قبل ٨ سنوات بإعادة العضوية من جديد ومنحهم مهلة أخيرة بناء على طلب النادي.

وصرح حسام المندوه عضو اللجنة والمشرف على ملف العضوية أنه يحق للأعضاء التجديد من خلال النظام الإلكتروني أو من خلال شباك الاشتراكات بالنادي.

وأضاف المندوه أن النادي سوف يغلق باب التجديد للاشتراكات خلال الأيام القليلة المقبلة بعدها سيتم فرض غرامات على العضوية وفقا للائحة.