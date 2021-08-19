مستشار الرئيس للصحة: إقبال شديد لتلقى لقاح كورونا ما يدل على زيادة...

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه جرى تخصيص 140 مركزا بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم اللقاحات للمواطنين، موضحا أن وزارة الصحة توفر شهادات صحية مؤقتة لتقديمها للدول بالخارج، متضمنة الإفادة بالحصول على لقاح كورونا.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن هناك إقبالا شديدا من المواطنين لتلقى لقاح كورونا، وهذا يدل على زيادة الوعي المجتمعي، كما أن الوزارة تسعى لتوفير لقاحات كورونا المختلفة، مشيرا إلى أن ما جرى تطعيمه من سكان إفريقيا حوالى 1.75% أى ما لا يصل إلى 2%.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن لجنة مكافحة فيروس كورونا نجحت في تخفيض سعر لقاح جونسون آند جونسون المستورد، مضيفا أن هيئة الدواء المصرية لا تفرج عن أي لقاح إلا بعد التأكد من صلاحيته للاستخدام.
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